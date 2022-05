Færre voksne udsættes for tvang i psykiatrien

Sidste år er et lavere antal voksne blevet udsat for tvang i psykiatrien.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I alt har 5441 voksne oplevet at blive udsat for tvang i 2021. Den samme person kan have været udsat for tvang op til flere gange.

Antallet af voksne, der udsættes for tvang, er et fald på otte procent i forhold til i 2020.

Selv om der er sket et fald fra 2020 til 2021, så er sidste års antal stort set på niveau med 2011-2013, hvor man begyndte at følge udviklingen.

I Sundhedsstyrelsen mener man, det er bekymrende, at brugen af tvang fortsat er så høj.

- Der er behov for et generelt kvalitetsløft af indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser både i den regionale psykiatri og socialpsykiatrien, siger Agnethe Vale Nielsen, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

- Lige præcis denne gruppe udsættes for alt for meget tvang, fordi vi ikke i tide får givet den rigtige behandling.

- Og derfor er det også en af Sundhedsstyrelsens prioriterede anbefalinger i det faglige oplæg til en tiårsplan for psykiatrien, siger hun i pressemeddelelsen.

Mens antallet af voksne, der har været udsat for tvang, er faldet sidste år, så er det omvendte tilfældet for børn og unge.

I 2021 har 334 børn og unge været udsat for tvang. Det er en stigning på 17 procent i forhold til året før.

