Fagbevægelse: Højere dagpengesats er markant gennembrud

FH glæder sig over forhøjet dagpengesats, men nedsat sats for dimittender "er ikke groet i vores baghave".

Det er et "markant gennembrud for dagpengene", at dagpengesatsen sættes op med knap 4000 kroner til maksimalt 23.000 kroner de første tre måneder, man er ledig.

Det siger Lizette Risgaard, som er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), efter at regeringen har landet en smal reformaftale fredag aften.

- Jeg er glad for, at Christiansborg har lyttet, for dagpengene er blevet udhulet over mange år. Det er helt afgørende, at vi nu får en bedre dagpengesats de første tre måneder, siger hun.

FH repræsenterer en lang række faglige organisationer med tilsammen 1,3 millioner medlemmer inden for den private og offentlige sektor.

Blandt andet er organisationer som 3F, Bupl, Danmarks Lærerforening og FOA medlemmer af FH.

Mere konkret betyder aftalen et nyt tillæg på op til 3649 kroner de første tre måneder af dagpengeperioden. Det er til dem, der har været i beskæftigelse i to år og har betalt til en A-kasse i fire år.

Desuden hæves fradraget for fagforeningskontingenter fra 6000 til 7000 kroner.

Til gengæld sættes de nyuddannedes dagpengesats ned efter de første tre måneder.

Det havde været godt at undgå, siger Lizette Risgaard og understreger, at forslaget ikke kommer fra FH.

Hun mener dog ikke, at det trækker tæppet væk under arbejdsmarkedsmodellen, der giver tryghed for lønmodtagere og let adgang til arbejdskraft for arbejdsgivere.

- Det er stadig meget attraktivt for de nyuddannede at tilmelde sig dagpengesystemet. Man må huske, at almindelige lønmodtagere skal have fuldtidsarbejde i et helt år, inden de kan gøre sig forhåbninger om dagpenge.

- Forslaget er ikke groet i vores baghave, men med det sagt er jeg glad for, at de første tre måneder bliver på den sats, det er i dag. Så må vi alle sammen, også erhvervslivet, have arbejdsgiverne til at have stillinger til de mange unge mennesker.

Risgaard siger desuden, at hun vil holde godt øje med aftalen om udenlandsk arbejdskraft.

Der lægges op til at sænke den såkaldte beløbsordning. Den dækker over, hvor meget man minimum skal tjene som borger fra et land uden for EU for at få arbejdstilladelse i Danmark.

Delen om beløbsaftalen er der ikke flertal for, fordi DF ikke bakker op. Regeringen opfordrer Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige - som alle står uden for hele reformaftalen - til at stemme for.

Men de fire partier har tænkt sig selv at fremsætte et andet forslag.

- Der er mange seniorer, der ikke kaldes til samtaler, så dem skal arbejdsgiverne være opmærksomme på. Det gælder også de unge.

- Det vil vi holde øje med, for der er stadig mange herhjemme, der har brug for at blive inddraget, siger Lizette Risgaard om beløbsordningen.

/ritzau/