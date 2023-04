Fagbevægelsen hasteindkaldt til krisemøde: Lizette Risgaard undskylder upassende adfærd

Velkommen til ugens sidste Morgensamling, der blandt andet kommer til at berøre anklager om ulige magtrelationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation og på Christiansborg.

Vi begynder dog i folkekirken, som i dag kan fejre, at det er præcis 75 år siden, at de første kvindelige præster blev ordineret i 1948.

Og det var en klog beslutning, for de kvindelige præster har været med til at forny folkekirken og skabe en bedre forbindelse til den brede befolkning. Det er der i hvert fald bred enighed om i dag, men hvordan var holdningen egentlig, dengang beslutningen blev truffet?

Bliv klogere på, hvad avisen dengang skrev, her.

Fagforeningsboss erkender upassende adfærd

Og som lovet skal vi nu et smut forbi Fagbevægelsens Hovedorganisation, hvor der i al hast er blevet indkaldt til møde klokken syv denne morgen. Det skyldes ifølge flere medier, at formand Lizette Risgaard er blevet mødt med anklager om krænkende adfærd fra yngre mandlige medlemmer og ansatte i fagbevægelsen.

Berlingske og Ekstra Bladet beskriver blandt andet en episode, hvor den 62-årige formand lod sin hånd glide ned på bagdelen af en 26-årig mand fra ungdomsfagbevægelsen, mens de sang arbejdersange under valgaftenen i 2019.

Lizette Risgaard har i nat skrevet en “uforbeholden undskyldning” til de forurettede på Facebook.

Jon Stephensen er ikke færdig som ordfører

Lizette Risgaard er ikke den eneste, som i disse dage er anklaget for at have misbrugt sin magt. Sagen om Jon Stephensens (Mod) upassende beskeder til en 19-årig ungdomspolitiker fik tidligere på ugen 1503 kulturfolk til at underskrive et brev om, at de ikke længere har tillid til kulturordføreren.

Jon Stephensen (Mod) skal have en chance til, lyder det fra partiet. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

Men det såkaldte mistillidsvotum er altså ikke nok til at diskvalificere Jon Stephensen som ordfører. Det fastslår partiets gruppeformand Henrik Frandsen ifølge TV 2. Henrik Frandsen fremhæver tværtimod, at partiet "har imødekommet kulturlivet" ved at fratage Jon Stephensen posten i fem måneder.

Russisk specialfartøj var i nærheden af sabotage

Mysteriet om sabotagen mod Nord Stream-rørene sidste september er kommet et skridt tættere på at blive løst. Det viser sig nemlig, at det russiske specialfartøj SS-750, som er indrettet til at foretage operationer under havet, befandt sig nær rørene, fire dage før de blev sprængt i luften. Det fremgår af en aktindsigt fra Forsvarskommandoen, som Dagbladet Information har modtaget.

Ifølge Ruslandskender og efterretningsekspert Joakim von Braun er det en “utrolig interessant” opdagelse, da det stemmer overens med mange af de oplysninger, som er kommet frem tidligere. Han vurderer, at fartøjet sandsynligvis var indblandet i sabotageoperationen.

Hjælp med at finde forsvundne malerier

Vi runder ugens sidste Morgensamling af med en lille opfordring til dig, kære læser. For den danske kunsthistoriker Lennart Gottlieb har brug for din hjælp.

Gottlieb, der arbejder på en bog om den danske maler Edvard Weie (1879-1943), er nemlig stødt på en række af hans tidlige værker, som han simpelthen ikke kan finde.

“Der er stadig efter årtier alt for mange især tidlige malerier, jeg ikke har set i virkeligheden og kun kender fra gamle, alt for gamle, auktionskatalogers afbildninger og andet," forklarer kunsthistorikeren, som lover en dusør til alle, der kan bringe ham i forbindelse med de seks malerier, som han har brug for at få undersøgt. Læs mere om, hvordan du kan hjælpe, her.

Et af de eftersøgte værker. Foto: Privatfoto.