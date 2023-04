Fagboss stikker til SF om helligdag: Ord og handling skal følges ad

Fagboss Lizette Risgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ville gerne have set en større kamp fra SF for at bevare store bededag som en helligdag.

I sin gæstetale på SF's landsmøde lørdag stikker hun til SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Her er det så, at jeg er nødt til at sige lidt til Pia også. For hvordan var det nu, du lige sagde for et øjeblik siden. Ord og handling skal gerne følges ad, siger Lizette Risgaard.

Herefter nævnte hun, hvordan otte oppositionspartier sendte et brev til regeringen med kritik af planen om at afskaffe en helligdag.

Partierne ville have regeringen til at droppe idéen indtil efter et nyt folketingsvalg, og dermed lagde de op til, at det kunne føres til en folkeafstemning ifølge FH-formanden.

- Men jeg må konstatere, at det blev så ved det brev. Der var ikke så meget kamp for de 60 mandater (der skal til for at kræve en folkeafstemning, red.) efterfølgende, siger Lizette Risgaard.

Hun henviser til, at SF ikke ønskede at støtte en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag. Heller ikke Liberal Alliance og De Konservative ville have en folkeafstemning, og derfor blev det ikke til noget.

I dagene før SF's landsmøde har Pia Olsen Dyhr fortalt om et tættere bånd til fagbevægelsen efter afskaffelsen af store bededag.

- Det er jo ikke, fordi SF ikke har lavet ting med fagbevægelsen. Jeg er sådan set meget tæt med dele af fagbevægelsen, sagde SF-formanden til Ritzau fredag.

- Men jeg vil sige, at jeg har oplevet en enorm åbenhed, lydhørhed og idérigdom i forhold til at komme med forslag og hjælpe os på vej, og det synes jeg har været meget, meget positivt, det samarbejde, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun pointerede videre, at hun »meget gerne vil have, at SF er tæt på fagbevægelsen.

