Fagbosser er åbne for flere milliarder til tidlig pension

Det må ifølge formænd i FOA og 3F gerne koste op mod fem milliarder kroner for tidlig pension til nedslidte.

Fagbosser i FOA og 3F er åbne over for, at Socialdemokratiets løfte om tidlig pension til nedslidte kan blive dyrere end de bebudede tre milliarder kroner.

Det siger formændene for de to fagforeningen til Børsen.

- Koster det, så lad os sige fem milliarder kroner i stedet for de tre milliarder kroner, som S foreløbig har afsat, må man jo diskutere, hvordan det kan finansieres.

- Det kan jo for eksempel være, at man er nødt til at genoverveje hele Velfærdsforliget fra 2006, siger FOA-formand Mona Striib til Børsen.

3F-formand Per Christensen bakker op.

- 3F er optaget af, at samfundsøkonomien er sund. På den anden side har jeg registreret, at den nuværende regering har delt skattelettelser ud for ikke mindre end 27 milliarder kroner i denne regeringsperiode.

- Her har det altså ikke været et problem at finde råderum, og det skræmmer mig bestemt ikke, selv om beløbet skulle blive højere, siger Per Christensen til Børsen.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har tidligere udtalt, at bestemte faggrupper skulle have muligheden for at få tidlig pension.

Partiet har ikke sat navn på faggrupperne, men har i en plan skrevet, at lønmodtagere og dem, som har arbejdet i længst tid, er berettiget.

Derudover fremgår det, at job som murer, sosu-assistent, slagter, pædagog eller sygeplejerske kan være "hårde", skriver Børsen.

I en måling for Børsen lavet af Greens fremgår det, at 20 procent af hele Danmarks vælgerskare forventer at være berettiget til Socialdemokratiets tidlige pension.

Medlem af Beskæftigelsesudvalget for Socialdemokratiet Mattias Tesfaye afviser at bruge mere end tre milliarder kroner.

- Vores svar til fagbevægelsen, arbejdsgivere og de politiske partier er, at man kan komme ret langt med tre milliarder kroner, og i sidste ende er det Folketinget og regeringen, der skal finde finansieringen, siger han til Børsen.

Ifølge Nabanita Datta Gupta, professor i økonomi på Aarhus Universitet, kan tre milliarder kroner række til, at 4000 personer går på pension tre år før folkepensionsalderen.

/ritzau/