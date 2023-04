Fagbosser og erhvervsliv takker ja til regerings trepartsinvitation

Fagbevægelsen og erhvervslivet takker ja til en invitation fra regeringen om at indgå i en permanent trepartsinstitution.

I en kronik i Politiken lørdag lyder det, at regeringen inden sommerferien vil tage initiativ til et sådant samarbejde.

Ønsket er ifølge fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) at sikre en løbende dialog med arbejdsmarkedets parter om de store temaer, der er vigtige for samfundet.

Hos 3F hilser forbundsformand Henning Overgaard initiativet velkommen, skriver Politiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har historisk været med til at løfte et kæmpe ansvar sammen med arbejdsgivere og politikere. Det er vi klar på igen.

- Vi er lige kommet gennem en coronaepidemi som et af de lande i verden, der har klaret sig bedst på samarbejdet mellem arbejdsgivere, fagbevægelse og politikere, siger Henning Overgaard til avisen.

Samme toner lyder fra Dansk Metals formand, Claus Jensen.

Også hos erhvervslivet er man "helt klar til at bidrage med forslag". Det siger viceadministrerende direktør Kim Graugaard i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Det er især på udfordringen med manglende arbejdskraft og tilbagetrækning, at regeringen rækker hånden ud.

Artiklen fortsætter under annoncen

I kronikken erkender regeringen, at forslaget om at afskaffe seniorpensionen i sin nuværende form og i stedet lægge den sammen med Arne-pensionen ikke nødvendigvis er "den perfekte løsning".

Fra både 3F, Dansk Metal og Dansk Industri er der et ønske om at være med til at se på ordningerne for tilbagetrækning.

Claus Jensen mener ikke, at man ikke kan tillade sig at ændre reglerne med korte intervaller.

- Jeg håber, at vi kan lave noget langtidsholdbart ligesom arbejdsmarkedspensionerne, så medlemmer i lang tid fremover kendte reglerne, siger han til Politiken.

/ritzau/