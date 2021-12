Fagfolk anbefaler forsamlingsloft for at dæmpe Omikron-smitte

Det vil være fornuftigt at indføre et forsamlingsloft for at dæmpe den store stigning i smitte med coronavarianten Omikron.

Det siger en række professorer til Politiken.

Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Københavns Universitet (KU) og overlæge på Rigshospitalet, siger, at selve smittebølgen ikke kan stoppes, da virus er meget smitsomt.

Men med en række tiltag kan stigningen i antal smittede forhales.

- Det giver virkelig god faglig mening at introducere en række kontaktreducerende tiltag i form af anbefalinger om at se så få som muligt – også så folk ikke smitter hinanden op til og under julen – og restriktioner som forsamlingsloft, siger Lundgren til Politiken.

Han er en af de eksperter, der rådgiver både Sundhedsstyrelsen og Epidemikommissionen.

Opfordringen kommer efter en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI).

Her lyder det, at Omikron ventes at blive den dominerende variant i denne uge. Desuden ventes antallet af Omikron-smittede at stige til over 10.000 om dagen.

Tirsdag steg antallet med 1078 til i alt 4525 Omikron-tilfælde. Mandag var der registreret 3447, hvilket var 966 flere end søndag, hvor tallet var 2471.

Desuden slog smittetallet med corona rekord tirsdag, hvor der blev registreret i alt 8314 smittede i Danmark.

Også Thomas Benfield, professor ved KU og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, mener at forsamlingsloft er "et oplagt sted at sætte ind".

- Vi ved, at det er meget effektivt at holde folk adskilt, selv om ingen har lyst til at høre om det, tale om det eller blive udsat for det, siger han til Politiken.

Muligheden kan være at forlænge perioden med hjemmearbejde, og hvor skolebørnene er hjemme. Det skal de på nuværende tidspunkt være fra 15. december til og med 4. januar.

Allan Randrup Thomsen, virolog og professor i eksperimentel virologi ved KU, siger til avisen, at han "hælder til", at det vil være fornuftigt med et indendørs forsamlingsloft på 50 mennesker.

Også Viggo Andreasen, lektor ved Roskilde Universitet med speciale i matematisk epidemiologi, foreslår at lukke for eksempelvis teaterforestillinger, biografer og koncerter. Det kan være enten helt eller med et forsamlingsloft.

