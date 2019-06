Fagfolk: Danmark kan få natur i verdensklasse

Selv den vildeste natur i Danmark er underlagt menneskers forvaltning af den, og det går ud over både landskabets udseende og artsrigdom. Men nu vil politikerne gøre mere natur vild. Kan det lade sig gøre nogen steder, så er det i Thy, siger naturprojektleder

Man kan se helt til Klitmøller 12 kilometer væk fra Hanstholmknuden, et forbjerg, der rejser sig 67 meter over havet i Hanstholm i Thy. Mod vest er havet, men lige så uendelige er vidderne mod syd og øst, her ligger klitheden, øde, grågrøn og vestenvindsslidt.

Hanstholm Vildtreservat er Danmarks største af sin slags, og det er en del af Nationalpark Thy, landets ”største vildmark” ifølge parken selv.

Paradokset er, at selv her er naturen egentlig ikke vild.

”Her råder naturen, men den er ikke upåvirket af mennesker. Selv i Nationalpark Thy, hvor vi har, hvad der burde være den vildeste natur i Danmark, er naturen underlagt kroner og ører. Skal vi have en vildere og mere artsrig natur, så skal vi genetablere de naturlige processer, der har bestemt, hvordan arterne har udviklet sig gennem evolutionen. Så kan nationalparken blive af international klasse,” siger Philip Hahn-Petersen, bosiddende i Hanstholm og medejer af Habitats, en konsulentvirksomhed, der rådgiver om samfund, natur og biodiversitet.

Socialdemokratiet foreslår sammen med SF, at partierne vil etablere 15 ”vilde naturparker” og have 75.000 hektar urørt skov i Danmark. En ny regerings andre mulige støttepartier, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, har tilsvarende eller mere vidtgående naturplaner. Den foregående regering reserverede 13.300 hektar statslig skov til vild natur som en del af sin naturpakke – og selvom det er betydeligt mindre, end der lægges op til nu, er det betydeligt mere, end Helle Thorning-Schmidts regering, der udpegede 500 hektar til urørt skov.

Der er altså overbud i naturpolitikken. Og nu har det seneste bud nået den anbefaling på 75.000 hektar urørt skov, der ifølge forskere som minimum skal til for at stoppe den biodiversitetskrise, der finder sted i Danmark og globalt.

Men hvad er det for en vild natur, fagfolk og politikere taler om? Hvad betyder det, når de hævder, at den utæmmede natur er så godt som væk her i landet, og hvordan kunne landet se ud, hvis noget af den kom tilbage?

En dag i juni tog Kristeligt Dagblad til Thy for at undersøge problemet på et sted, der ifølge flere eksperter allerede har noget af Danmarks bedste natur – men som kunne blive aldeles mageløs.

Forfatteren Henrik Pontoppidan skrev om naturens egenart i Thy i Lykke-Per fra 1898:

”Det er en klit- og sumpegn, ens af udseende vinter og sommer, blågrøn af marehalm, rødlig af skavgræsser eller lyng, der alene modstår havgusens saltlud.”

Klithedens monotoni ér både storslået og forstemmende, måske ligesom den amerikanske prærie, da den lå urørt hen, eller stepperne i Afrika. Philip Hahn-Petersen nævner flere gange ordet ”bison” som en del af en vision, der hersker blandt nogle biologer for, hvordan naturen kan sættes fri.

Ligesom på andre af verdens sletter kunne sådanne dyr græsse her på klitheden sammen med vilde heste og kronvildt i skarer så store som gnuer på savannen.

”Jeg synes jo, det kunne være fantastisk at opleve og en attraktion i sig selv. Men den grundlæggende pointe er, at sætter man store planteædere ud i nogle enorme indhegnede områder; lader dem leve vilde liv og genetablerer naturlig hydrologi (vandforekomst, red.), så får vi noget, der nærmer sig et naturligt økosystem med højere artsrigdom til følge.”

”Førne-helvede”, siger han og rykker i et sammenfiltret morads af dødt, gult græs, der dækker jorden, hvor han sidder. Store dyr i ”naturlige tætheder” – lige som for eksempel i Serengeti – ville afgræsse en slette, hvis de gik her hele året, og minimere de tykke lag af dødt plantemateriale. Førne forhindrer mange plantearter i at vokse, her i klitheden for eksempel klokke-ensian og djævelsbid, to urter med violette blomster, der er værtsplante for hver sin sjældne sommerfugleart, ensianblåfugl og hedepletvinge.

Mose-troldurt, langbladet soldug, klit-limurt, plettet kongepen, klit-høgeurt og spæd mælkeurt er blot eksempler på andre sjældne plantearter, der ville have gavn af de store dyr, remser Philip Hahn-Petersen op.

Planteæderne bader i sand og skraber huller i tørven. Her kan forskellige typer af lav vokse, nøjsomme urter kan spire, og her lægger markfirbenet æg.

Philip Hahn-Petersen var i Skagen ugen før. Der tog han et foto med sin telefon. Et hegn splitter landskabet på billedet i to. Til højre er den mørkegrønne klithede med lyng, revling og pil. Til venstre har der gået dyr i en fold. Plantevæksten er lysegrøn, der er huller med sand og en bræmme af gule blomster breder sig tværs over området.

”Det er det her, vi er ude efter. Vi skal have den dynamik, der skaber variation i landskabet med blottet sand, fugtige lavninger, flader af blomster, laver og mosser. Det begrænser det økologiske rum, at vi ikke har mere af det. Der er ikke levesteder nok for forskellige arter,” siger han.

”Leverpostejsnatur”, kalder han et landskab, hvor arterne er almindelige, og variationen er ringe, begrebet er lånt fra Hans Henrik Bruun, biolog ved Københavns Universitet og blandt fortalerne for at genindføre naturlige processer ved hjælp af store planteædere.

”Blåtop er en græsart, som typisk overtager de lavninger, hvor der mangler dynamik til gavn for klokkeensian. Så gror det hele bare til i blåtop, og det betyder ikke kun, at klokkenensian forsvinder, men også ensianblåfugl og blomster generelt, som igen betyder, at mange arter af insekter får det sværere,” siger Philip Hahn-Petersen.

I dag er omkring en tredjedel af Nationalpark Thy dækket af skov. I 1790 var der ikke skov overhovedet, og i 1882-83 var under én procent af nationalparkens areal skov. Det kan man se i en landskabshistoriske analyse med kort over Thy gennem mere end 200 år, som nationalparken har fået lavet.

I 1790 var der 40,3 kilometer naturligt snoede vandløb. I dag er der 383,6 kilometer vandløb og grøfter. De er gravet af mennesker for at dræne jorden for at skabe bedre betingelser for plantageskov og førhen landbrug.

Anna Worm er naturprojektleder i Nationalpark Thy og ansat til at skabe større sammenhængende områder med klitheder og mere naturlig hydrologi, det vil sige vandbalance. Men det er svært, netop fordi at naturen, der ellers fremstår så urørt her i Thy, mange steder er forvaltet med produktion for øje.

”Staten skal tjene penge i nationalparken med jagt og skovdrift, og det giver udfordringer naturmæssigt og lægger ret store barrierer i forhold til at udvikle naturen,” siger hun.

Plantageskovene ligger som kiler gennem områder med klithede. De tager plads fra klitrugende fugle som trane og tinksmed og skaber barrierer for udbredelsen af andre arter for eksempel ensianblåfugl, der ikke kan sprede sig gennem plantagerne.

De plantede træer er for størstedelens vedkommende ikke-hjemmehørende arter, som sitkagran, eller endda invasive, som contorta- og bjergfyr. Jorden under disse træer er rød af nedfaldne nåle og grå af tørt kvas. Under skovfyren, derimod, som hører hjemme i Danmark, er skovbunden frodig og lysegrøn, her vokser hedelyng, klokkelyng, englesød, revling, blomstrende urter, mosser og laver.

”Tingene skal passe sammen”, siger Anna Worm: En rig underskov med mange arter kræver hjemmehørende træer.

Dertil kommer, at plantagetræerne fældes, når de har haft en vis vækst. Det er i de sidste trefjerdedele af et træs livsfase, at hovedparten af plante-, dyre og insektarter er knyttet til træet. Men det er netop den fase, man fjerner.

Plantagernes grøfter er næsten som små åløb. De kan være flere meter på tværs og i dybden, så selv kronvildt nogle steder næsten ikke kan springe over. I bunden står vandet, sort eller i en typisk rustrød farve. Det er okker, som ledes med vandet, forklarer Anne Worm.

I 1976 blev et stort område fredet i den sydlige nationalpark. Et afsnit fra fredningen fortæller om klithedens egenart – og om de forhold, der mangler i dag på grund af årtiers dræning:

”Som følge af den rige repræsentation af landskabstyper området udviser, og som følge af den relative uberørthed, der endnu hersker i disse Danmarks mest ensomt beliggende egne, finder man en rig mangfoldighed af karakteristiske udsnit af flora og fauna, der især er knyttet til de talrige vandarealer og fugtige partier mellem klitterne,” står der i den gamle passus.

”Det var en botanisk perle,” siger Anna Worm om for eksempel klitsøen Possø. Men arterne kan ikke lide okker: ”den sø er mere eller mindre død nu.”

Vandarealerne er blevet færre på grund af dræning, og sådan er levesteder forsvundet for insekter og de fugle, der igen lever af dem.

Når dagen skumrer, ser man vildtet. Det står især i skovbryn og langs marker. Om dagen gemmer dyrene sig i plantagerne – men natten er kort til at spise sig mæt, når de endelig kommer frem. Derfor går de ”hellere efter landmændenes majs og kartofler end lyngen på klitheden”.

Når Naturstyrelsen skal tjene penge i nationalparken og lejer mange arealer ud til jagt, bliver dyrene sky og mindre dagaktive, og sådan forstærkes den mangel på afgræsning, der kunne fjerne førnen, åbne tørven og give levesteder for de sjældne planter og dyr, siger Anna Worm.

Der står et skær af myte over landet her. Som et andet sagnrige har digtere hvisket om det i generationer.

”Denne nøgne klitegn, hvor vesterhavsstormen og den saltmættede, isnende havgus stod ind i al sin knugende barskhed,” skrev Henrik Pontoppidan om det ugæstfri, men sært dragende Thy for mere end 100 år siden.

”Erindringen om dette steds skønhed, dets storslåethed og dets mærkelige vemodige stemning, vil aldrig kunne udviskes. Dette er det nordligste Jylland i dets mærkeligste og mest betagende skikkelse; her findes endnu i denne fuldkommen uberørte natur alt, hvad der kan stemme sindet til andagt,” mente maleren Achton Friis i en beskrivelse fra 1930erne.

Anna Worm er mindre poetisk, men lige så direkte, når hun skal beskrive, hvad Thy kunne blive, hvis politikernes ambitioner nu får liv, og Danmark igen skal have områder med vild og urørt natur.

”Forandringen af landskabet ville være meget markant. Krondyrene ville komme frem, landet ville blive grønnere og med mange flere blomster. Men den største forskel vil være for arterne. Det er natur for naturens skyld. Kan det lade sig gøre nogen steder, så er det i Thy, og så kan det blive natur i international klasse,” siger hun.