Fagfolk forstår ikke placeringen af pandemi-styrelse

Flere fagfolk undres over, at ny pandemi-styrelse placeres i et ministerium uden kompetencer til opgaven.

Det vækker bekymring og forundring hos fagfolk, at en ny styrelse i Justitsministeriet får ansvaret for forberedelserne til en pandemi.

Det skriver Politiken.

Den nye styrelse skal være klar i august og får ansvaret for logistik, forsyning og kritisk infrastruktur under kriser.

Placeringen i Justitsministeriet kommer bag på Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og -politik på Syddansk Universitet.

- Jeg synes, det er en usædvanlig beslutning, for hvor ligger ekspertisen i Justitsministeriet til indkøb og lagerføring af værnemidler til sundhedsvæsnet?

- Jeg har svært ved at se rationalet bag den nye styrelses placering, og derfor kan jeg ikke se det som andet end en begmand til de sundhedsfaglige myndigheder, siger Kjeld Møller Pedersen til Politiken.

Han mener, at Lægemiddelstyrelsen, som ligger under Sundhedsministeriet, er en mere naturlig instans til at varetage opgaven.

Henrik Ullum, professor og formand for Foreningen af Lægevidenskabelige Selskaber, mener heller ikke, at det fagligt giver mening at lægge den nye styrelse under Justitsministeriet.

- Helt grundlæggende er en epidemi en sundhedsbegivenhed, som skal løses af nogle af dem, som har ekspertisen, siger Henrik Ullum til Politiken.

Han peger på, at det især er testkapaciteten, der ikke har været på plads i den nuværende krise.

Henrik Ullum understreger dog, at det er at få maskiner til at lave hurtige analyser med høj kapacitet er en "strengt sundhedsfaglig opgave".

- Jeg har svært ved at se, at Justitsministeriet er den rigtige organisation til at løse det. De har ikke laboratorieindsigt og ekspertise til det.

- Så kan vi sætte dem til at koordinere det, men lykkeligvis har vi ikke epidemier hele tiden, og hvad skal de så gå og lave i fredstid, siger Henrik Ullum til Politiken.

/ritzau/