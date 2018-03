Fagfolk: Giv pædofile behandling uden henvisning fra læge

To ud af tre, der søger hjælp for pædofili, trækker sig. De frygter registrering hos lægen, siger eksperter.

Når pædofile søger hjælp ender de ofte med at trække sig fra behandlingssystemet, fordi de frygter at blive registreret.

Det fortæller en psykolog og en overlæge, skriver Politiken.

Hvert år ringer omkring 60 og 80 personer for at søge om hjælp, fordi de har seksuelle tanker om børn. Omkring hver tredje ender i behandling, mens resten mister kontakten med systemet.

For at komme i behandling skal de have en henvisning fra deres egen læge, og så kommer det til at stå i journalen, at man er henvist til udredning eller behandling for pædofili.

- Det kan mange ikke overskue. De frygter konsekvenserne, hvis det registreres, at de har seksuelle tanker om børn, siger psykolog og ph.d. Susanne Bengtson fra Retspsykiatrisk Ambulatorium ved Aarhus Universitetshospital til Politiken.

Hun mener, at det skal være muligt at komme i behandling uden at skulle have en henvisning.

- Det er min vurdering, at vi ville kunne få flere i behandling, hvis de ikke skal omkring egen læge, siger hun.

Ledende overlæge ved Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, Ellids Kristensen, er enig.

- Vi har en forpligtelse til at passe på vores børn, og vi har en forpligtelse til at hjælpe de mennesker, der frivilligt rækker ud efter hjælp, siger hun til avisen.

Undersøgelser viser, at mellem en og tre procent af alle voksne mænd har seksuelle fantasier om børn. Størstedelen handler aldrig på deres lyster.

/ritzau/