Fagforbund advarer: Syrere kan blive konjunkturgidsler

Syriske flygtninge har taget et stort skridt ind på det danske arbejdsmarked, men kan hurtigt miste fodfæste.

Danske virksomhed har for alvor åbnet døren for flygtninge, der i højere grad har fået fodfæste på det danske arbejdsmarked. Det hænger blandt andet sammen med et opsving i dansk økonomi, der giver mange job - også til ufaglærte.

Men fokuserer man alene på at få de nye flygtninge i arbejde, risikerer man at gøre flygtningene en bjørnetjeneste, lyder det fra forbundssekretær i 3F Søren Heisel.

- Man skal sandelig også passe på, at de ikke bliver konjunkturgidsler, sådan at når der er højkonjunktur, så er de i arbejde, og når der er lavkonjunktur, så er de ikke i arbejde, siger han.

Ifølge ham skal der fokus på også at uddanne de flygtninge, der blandt andet får job på de danske fabrikker.

- Der er ingen tvivl om, at dansk på arbejdspladsen er det vigtigste. Hvis man ikke har det danske sprog, så er man nok nogen af de første til at ryge ud af arbejdsmarkedet igen, når der er lavkonjunktur, siger han.

Det er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach enig i.

- Det er klart, at hvis du kommer som syrisk flygtning og står i et par år på et lager med høreværn på og ikke taler med nogen, så er du sårbar, og så kan du hurtigt ryge ud igen, hvis ikke der er brug for den arbejdskraft, siger han.

Han mener ligesom 3F, at der skal være fokus på at flytte flygtninge fra at være ufaglærte til faglærte og give dem gode danskkundskaber. Men han roser også de danske virksomheder for deres indstilling til flygtningene.

- Lige nu ser vi heldigvis, at danske virksomheder efterspørger arbejdskraft. Dansk landbrug er også begyndt at gøre en ekstra positiv indsats på at få flygtninge ind, lyder det.

Fremgangen for flygtninge på det danske arbejdsmarked kan aflæses i en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiver forening (DA). Her fremgår det, at flere flygtninge har fået en fod ind på det danske arbejdsmarked efter tre år i Danmark.

Kigger man alene på syrerne, der er den største gruppe af flygtninge, gælder det, at omkring en fjerdedel af dem er kommet i arbejde efter tre år i Danmark.

