Fagforbund: Ældre i klemme mellem pension og nedslidning

Mange lever i en anden virkelighed end i snakken om højere levealder og sen pension, siger 3F-gruppeformand.

En stor gruppe ældre med hårdt fysisk arbejde kommer i klemme, fordi ordninger som seniorførtidspensionen, der skulle samle dem op, ikke fungerer.

Det siger Ellen Lykkegård, der er socialpolitisk ansvarlig i fagforeningen 3F.

- 3F repræsenterer en meget stor gruppe ufaglærte, der ofte har haft et arbejdsliv med fysisk hårdt arbejde og derfor ikke holder til en stadig højere pensionsalder, siger hun.

Eksperter kalder den markante og hurtige udskydelse af pensionsalderen over de kommende år for et eksperiment i stor skala.

Det bygger på, at danskernes gennemsnitslevealder stiger, og vi derfor skal arbejde længere.

Men det kan ramme en stor gruppe, der ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet, til de bliver 67 år.

- Snakken om stigende levealder og flere friske ældre bygger netop på gennemsnitstal. Mange af vores medlemmer lever i en anden virkelighed, siger Ellen Lykkegård.

Ifølge en tidligere undersøgelse var hvert fjerde medlem af 3F ikke på arbejdsmarkedet længere, når de fyldte 60 år. De var ifølge undersøgelsen døde, syge eller på offentlige ydelser.

Mens også eksperterne tvivler på effekten af de ordninger, der skulle hjælpe de svage på arbejdsmarkedet såsom fleksjob og ikke mindst seniorførtidspension, så er Ellen Lykkegård sikker på, at ordningerne ikke virker.

- Efter kritik af at kun få har fået tildelt seniorførtidspension og mange med ringe arbejdsevne sendes ud i nytteløs arbejdsprøvning, så genbehandlede Ankestyrelsen for nylig 45 afgjorte sager én gang til. Kun i tre tilfælde blev der lavet en ny afgørelse til gavn for borgeren.

- Intet tyder på, at de lapperier, man har lavet også på det seneste på tilbagetrækningsreformen, virker for vores medlemmer, siger hun.

- Vi mener, at borgere med en arbejdsevne på under ti timer om ugen skal have ret til selv at vælge, om de vil i fleksjob eller prøve endnu et ressourceforløb, eller om de vil have en førtidspension, siger Ellen Lykkegård.

