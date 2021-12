Fagforbund: Godt sygehuspakke skal gå til alle faggrupper

FOA og Fagbevægelsens Hovedorganisation er tilfredse med regeringens coronavinterpakke til sygehusene. Aftalen landede som en del af finansloven søndag aften.

- Det er nødvendigt at finde løsninger på det akutte problem, som coronaepidemien skaber, siger forbundsformand Mona Striib i pressemeddelelsen.

Et flertal i Folketinget er gået sammen om en aftale om hjælp til sundhedsvæsenet. Den skal ekstraordinært give en milliard kroner til det pressede danske sygehusvæsen.

Mona Striib glæder sig også over, at pengene ikke går til specifikke faggrupper, men skal komme hele sygehuspersonalet til gode.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alle faggrupper er vigtige i kampen mod corona. Jeg er meget tilfreds med, at pakken gives på tværs af de mange faggrupper, der i fællesskab skal løfte opgaven i vores sygehusvæsen, siger Mona Striib.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard er også glad for, at pengene i aftalen ikke går til en bestemt faggruppe i sundhedsvæsenet - men mere bredt.

- Medarbejderne i sygehusvæsenet oplever et meget stort pres. Derfor er det godt, at det er lykkedes at lande en aftale, som helt ekstraordinært sikrer flere midler til særlige midlertidige indsatser og til alle personalegrupper, som yder en ekstra indsats, siger hun i en pressemeddelelse.

Også Jordemoderforeningen tager godt imod aftalen.

- Det her er en langt større dagsorden omkring rekruttering og fastholdelse af en række centrale personalegrupper, og der er i høj grad brug for akutte løsninger, siger fagforeningens formand, Lis Munk, i en pressemeddelelse.

FOA påpeger, at pakken vil løse akutte udfordringer. Men coronavinterpakken vil ikke afhjælpe den utilfredshed med lønnen, som visse faggrupper i sundhedsvæsenet har udtrykt hen over sommeren og vinteren, lyder det.

/ritzau/