Fagforbund om nyt skattecenter: Der er lang vej endnu

Der er langt til en løsning, men nyt skattecenter er en god start, mener Dansk Told & Skatteforbund.

Det er en god begyndelse, at regeringen vil lave et nyt skattecenter. Der er dog stadig lang vej til den endelige løsning på problemerne i skattevæsnet.

Det mener Jørn Rise, formanden for Dansk Told Skatteforbund - de ansatte i skatteforvaltningens fagforbund.

- Det er spændende, at vi nu får taget hul på at allokere flere kontrolmedarbejdere. I Skattestyrelsen er der i dag rent faktisk kun 1200 ud af 3800, der beskæftiger sig med regnskabskontrol, siger Jørn Rise.

Regeringen vil næste år afsætte 150 millioner kroner til et nyt skattecenter, der især skal beskæftige sig med kontrol, svindel og udbytteskat. Det fremgår af finanslovsudspillet, som Ritzau har set.

Skattecentret skal have 250 nye medarbejdere. De vil ifølge forbundsformanden kunne hjælpe på de problemer, der i den seneste tid har været med kontrol i Skatteforvaltningen.

Det er dog ikke helt nok kun at ansætte 250 nye, mener han.

- Regeringen har lovet 1000 flere medarbejdere til kontrol. Det er en god begyndelse, men der er lang vej endnu, siger Jørn Rise.

Han påpeger samtidig, at det er en udfordring at skulle finde så mange nye folk.

- Det er aldrig nemt at ansætte nogen, der skal have dybe, faglige egenskaber. I mange år har der ikke været uddannet studerende inden for det her, fordi der har været ansættelsesstop og afskedigelser til dags dato, siger han.

Ud over det nye skattecenter foreslår regeringen at bruge 1,5 milliarder per år fra næste år og indtil 2023 på skattevæsnet.

De 1,5 milliarder kroner skal blandt andet bruges til udvikling af skattevæsenet, retssager i forbindelse med skattesvindel og "genopretning og styrkelse".

De kommende år skal regeringen dog ud at finde endnu flere milliarder kroner, hvis den vil sikre det nuværende niveau for finansieringen af skattevæsenet.

- Vi kommer til at skulle allokere flere midler til Skat i fremtiden. Med det underskud, der kommer til at være, er vi nødt til at investere mere i fremtiden, hvis vi skal have en god og lækker skatteforvaltning.

- Det her er jo prisen, vi betaler alle sammen for de mange nedskæringer fra 2005 til 2015, siger Jørn Rise.

/ritzau/