Fagforbund vil have bedstes første sygedag

Ældre Sagens forslag om ”bedstes første sygedag” har haft svært ved at vinde gehør blandt både politikere og arbejdsmarkedets parter. Men nu vil fagforbundet FOA have idéen med i de kommende overenskomstforhandlinger, og på Christiansborg erklærer partiet Alternativet sig som tilhænger

Når landets fagforeninger går på gaden, er det ofte med krav om flere varme hænder, mere velfærd eller højere lønninger. Men nu står bedstemor og bedstefar også på fagbevægelsens ønskeseddel. I hvert fald melder formand for fagforbundet FOA Dennis Kristensen sig nu klar til kamp for en eller flere omsorgsdage til den såkaldte ”sandwichgeneration”. Det vil sige dem, der måske både skal tage sig af aldrende forældre og børn under opvækst.

Til december skal der udveksles krav til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Og her ønsker Dennis Kristensen, der som FOA-formand står i spidsen for det tredjestørste fagforbund under LO-paraplyen, at få indført en såkaldt ”fritvalgskonto”, der skal give mulighed for at vælge omsorgsdage til andre formål end at passe egne syge børn. For eksempel til en ”bedstes første sygedag”, det vil sige en familieomsorgsdag på linje med ”barns første sygedag”, i fald ens ældre mor eller far for eksempel skal til lægen eller på hospitalet.

”Mit bedste bud er, at vi kommer til at se overenskomstkrav, som retter sig mod midtergruppen. For eksempel i form af omsorgsdage, som kan bruges på børnebørn eller i forbindelse med, at man for eksempel skal være med til møde om visitation til hjemmehjælp til sine forældre,” siger Dennis Kristensen, der, fortæller han, ”oplever, at der fra FOA’s medlemmer er et meget stort ønske om, at også den gruppe får bevægelsesfrihed”.