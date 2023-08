Fagforbund vil have ordning for au pairer ændret

Fagforbundet FOA vil have ændret den nuværende ordning for au pairer til en familiehjælper-ordning.

Det fortæller sektorformanden for Kost- og Servicesektoren i FOA, Pia Heidi Nielsen.

- En evaluering af ordningen i 2019 slog fast, at der ikke længere er tale om kulturel udveksling, men at der er tale om arbejde.

- Vi ser gerne ordningen ændret til en familiehjælper-ordning, hvor der er løn efter overenskomst og ordentlige arbejdsvilkår, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meldingen fra FOA kommer efter, at Politiken lørdag kunne berette, at 35 personer de seneste to år har fået forbud mod at have au pairer.

Forbuddene er blandt andet sket som følge af sager om underbetaling og overarbejde

/ritzau/