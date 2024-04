Fagforening: Dansk fregat burde ikke være sendt af sted

Fregatten "Iver Huifeldt" burde slet ikke være sendt af sted i første omgang.

Det siger Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel (CS).

Et vitalt forsvarssystem svigtede, da fregatten i marts nedkæmpede fire droner i Det Røde Hav, hvor skibet er udsendt for at bekæmpe angreb fra houthi-bevægelsen.

Det skriver forsvarsmediet Olfi tirsdag.

- Hvis det er rigtigt, burde den slet ikke have været af sted, før man var klar over, om de våbensystemer, der er om bord, virker. Det er ikke nogen legeplads, man skal ned på, siger Jesper Korsgaard Hansen til Ritzau.

- Vi var slet ikke klar til at tage af sted, og det er dybt rystende, tilføjer han.

I hans øjne er der tale om et ledelsessvigt. Han bider særligt mærke i, at Olfi skriver, at problemerne, som fregatten oplevede, ikke er nye.

Kommandørkaptajn og skibschef Sune Lund skriver fire dage efter angrebet til Søværnskommandoen, at det er deres "klare opfattelse, at udfordringen har været kendt i årevis, uden at der har været den nødvendige og påtrængende forståelse for, at det haster med at løse problemet", skriver Olfi.

- Der er nogen, der har sendt dem af sted velvidende, at de ikke var klar, siger Jesper Korsgaard Hansen og påpeger, at man skulle have afventet, at skibet kunne sendes af sted.

En stribe tekniske problemer udsatte ifølge mediet soldaterne for fare under angrebet i marts, fordi fregatten i en halv time ikke kunne affyre sit eneste luftforsvarsmissil.

Fordi fregattens centrale forsvarssystem svigtede, blev kanonerne taget i brug. Men halvdelen af granaterne detonerede kort efter at have forladt kanonerne uden af være i nærheden af fjendtlige mål.

- Jeg ved godt, at det er nogle farefulde missioner, men det er altså arbejdsgivers pligt at sørge for, at tingene er i orden, siger Jesper Korsgaard Hansen.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) siger til Olfi, at han ikke var vidende om hændelsen, og han vil bede forsvarschefen om at redegøre nærmere for forløbet.

/ritzau/