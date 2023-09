Fagforening: Lønløft er afgørende for at sikre flere pædagoger

Pædagogerne er blandt de fire udvalgte grupper, som statsminister Mette Frederiksen (S) lørdag siger til TV 2, at regeringen vil give lønstigninger.

Og det er helt afgørende for at sikre pædagoger nok til fremtidens velfærd, mener formand for fagforeningen for pædagoger (Bupl) Elisa Rimpler.

- Vi bliver nødt til at gøre noget ved løn og vilkår, hvis vi skal kunne tiltrække og fastholde pædagoger nok til at sikre kvaliteten og fagligheden omkring børnene, siger hun i en pressemeddelelse.

De øvrige tre udvalgte grupper er social- og sundhedsassistenter- og hjælpere, sygeplejersker og ansatte i kriminalforsorgen.

Der vil være tale om en gennemsnitlig lønstigning på 2500 kroner om måneden til i alt 200.000 medarbejdere fordelt på de fire grupper.

I juni fremlagde Lønstrukturkomitéen sin rapport. Komitéen konkluderede blandt andet, at pædagoger tjente for lidt.

- Vi ved, at de unge fravælger pædagoguddannelsen, fordi lønnen og vilkårene ikke er attraktive nok. Derfor er der ingen vej uden om et markant lønløft, hvis det skal lykkes at gøre noget ved den galopperende pædagogmangel, siger Elisa Rimpler.

SVM-regeringen vil ifølge regeringsgrundlaget afsætte en milliard kroner til at hæve lønnen for udvalgte offentlige ansatte i 2024. Rammen stiger til tre milliarder i 2030.

En befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik forudsiger, at der over de næste ti år kommer omkring 60.000 flere små børn.

Prognoser fra Kommunernes Landsforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at der vil mangle mindst 8000 pædagoger til den tid, hvis ikke den faldende søgning til pædagoguddannelsen vendes og flere pædagoger fastholdes i faget.

- Allerede i dag er det kun hver anden medarbejder i vores daginstitutioner, der har en pædagoguddannelse.

- Hver tredje rekruttering efter pædagoger ender forgæves, og der er stuer, hvor der ikke er eneste fast pædagog. Det går hårdt ud over børnenes trivsel og udvikling, siger Bupl-formanden.

/ritzau/