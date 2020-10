Fagforening: Ny ordning dækker ikke fremtidens sygeplejersker

Så længe man skal være uddannet som 20-årig for at omfatte ordning, vil sygeplejersker stå udenfor, lyder det.

Det var en glad Pia Olsen Dyhr (SF), der natten til lørdag var med til at præsentere en aftale om tidlig pension for dem, der har været længst på arbejdsmarkedet.

Sammen med regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti kunne SF-formanden meddele, at det er lykkedes at få "Arnes kone" med.

- Den sygeplejersker eller pædagog, der har startet sit arbejdsliv i en hård praktik, skal også have have ret til tidlig pension. Det sker nu, lød det fra Pia Olsen Dyhr.

Men spørger man sygeplejerskernes faglige organisation, Dansk Sygeplejeråd, er der ikke meget at råbe hurra for i den nye pensionsaftale.

- Vi synes, det er en god aftale for de uuddannede og erhvervsuddannede, og det under vi dem gerne.

- Men arbejdet som sygeplejerske med skiftende vagter slider så meget, og derfor havde vi nok forventet og håbet på, at vi også skulle dækkes mere ind, siger næstformand Anni Pilgaard.

Aftalen indeholder en trappemodel, som regeringen lagde op til i sit udspil.

Det vil sige, at har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen. 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

Ancienniteten vil blive opgjort, når man er 61 år, og barsel og dagpenge tæller med som en del af optjeningsperioden.

I forhold til det oprindelige forslag fra regeringen er den endelige aftale udvidet, så praktikperioder på SU også regnes med, når man skal opgøre sine år på arbejdsmarkedet.

Og netop den del er noget, som vil tilgodese blandt andet sygeplejersker og pædagoger, lyder vurderingen fra Pia Olsen Dyhr.

Ifølge Anni Pilgaard er der nogle sygeplejersker, som vil opnå retten til at gå tidligere på pension. Hun havde dog håbet, at også eksempelvis natarbejde ville tælle med i opgørelsen, så flere var omfattet.

- Med den nye ordning er der nok flere, som får adgang til ordningen. Men vi kan også se, at du skal være færdiguddannet lige godt som 20-årig, siger hun og tilføjer, at gennemsnitsalderen for færdiguddannede sygeplejersker i dag er 28 år.

- De tal taler jo deres eget sprog. Det betyder, at vores sygeplejersker ikke er med fremadrettet. Det er vi rigtig kede af, og det synes vi, er ærgerligt. For vi er en gruppe, der bliver nedslidt af at være på arbejde, siger Anni Pilgaard.

