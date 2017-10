Fagforening vil have forbud mod at unge sælger tobak

Det er for svært for butikkerne at håndhæve loven - der skal en lovændring til, mener HK Handels faglige chef.

Politikerne skal på banen for at undgå salg af tobak til mindreårige.

Det er nemlig for svært for butikkerne at håndhæve den nuværende lovgivning, vurderer HK Handels faglige chef, Kim Jensen.

- Det skal løses, ved at man politisk sagde, at hvis man ikke er gammel nok til at købe varerne selv, så må man heller ikke sælge varerne, siger Kim Jensen.

Han mener ikke, at butikkerne selv kan komme problemet til livs. Det er dermed politikernes ansvar at gøre det nemmere for butikkerne at overholde lovgivningen.

Ifølge den faglige chef bunder problemet i, at det er billigst for butikkerne at ansætte unge kassemedarbejdere. Medarbejderne er derfor ofte ikke selv gamle nok til at købe de ting, der sælges i butikken.

Det skaber en situation, hvor medarbejderne føler sig utrygge ved at spørge om id, når de skal vurdere, om andre er gamle nok.

- Det fungerer ikke, at vores medlemmer skal lege politimænd og måske komme i klemme, hvor du som meget ung skal føle dig truet, når du skal spørge en kunde om id, siger Kim Jensen.

Medarbejderne oplever ifølge den faglige chef flere og flere aggressive kunder i butikkerne, hvilket især de unge medarbejdere har svært ved at håndtere.

- Lunten er blevet meget kortere hos kunderne. Og det gør jo, at man lige tænker sig om, selv om man burde spørge, fordi man er bange for sit liv og helbred, siger han.

Derfor mener HK, at det er svært for butikkerne at sørge for, at alle medarbejdere tjekker kundernes id.

Butikkerne kan ifølge Kim Jensen løse noget af problemet med oplysningskampagner om tobaksreglerne for de unge medarbejdere.

Men vil man undgå al salg af tobak til mindreårige, skal der ifølge ham altså ske noget fra politisk side.

/ritzau/