Fagforening vil lade ambassader hjælpe med at rekruttere

Trods corona er Danmarks økonomi i god form, og nogle brancher melder nu om en mangel på arbejdskraft.

Det får fagforeningen 3F til at foreslå, at de danske ambassader i EU skal hjælpe til med at skaffe udenlandsk arbejdskraft.

Fagforeningen foreslår, at man i en prøveperiode lader ambassader i udvalgte lande hjælpe arbejdsgivere i Danmark, som søger medarbejdere på danske løn- og arbejdsvilkår. For eksempel i Portugal og Spanien.

Det skal ifølge 3F-formand Per Christiansen bidrager til, at arbejdsgiverne i højere grad finder arbejdskraft i EU frem for andre lande.

- Europæere vil have langt nemmere ved at overskue og håndtere en udstationering og ansættelse i Danmark end jobsøgende fra Bangladesh, Columbia eller Tanzania, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/