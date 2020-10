Faglige valg skal styre læreres brug af Muhammedtegningerne

Debat om brug af tegninger af profeten Muhammed i undervisning er blusset op efter lærerdrab i Frankrig.

Det må aldrig blive et mål i sig selv, at tegninger af profeten Muhammed skal bruges i undervisning i skolen. Men undervisning i demokrati og ytringsfrihed er vigtigt.

Det fastslår formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, der er imod at gøre undervisning i Muhammedtegningerne obligatorisk.

- Det vil være helt forkert. Det er ikke noget man skal afgøre på Christiansborg.

- Det er skolen og læreren selv, der skal vurdere, hvilke tilgange og hvilke undervisningsmaterialer der skal bruges. De valg skal træffes ud fra faglige vurderinger, siger han.

Debatten er blusset op, efter at en skolelærer i Frankrig er blevet dræbt - angiveligt efter at have brugt tegninger af profeten Muhammed i undervisning om ytringsfrihed.

Dansk Folkeparti mener modsat lærerformanden, at det bør blive obligatorisk at vise tegningerne i undervisningen.

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, har udtrykt varsomhed over for brugen af Muhammedtegningerne i undervisningen.

Adspurgt om der skal tages særlige forbehold ved brugen af Muhammedtegningerne i klasser med mange muslimske elever, svarer lærerformand Gordon Ørskov Madsen, at lærerne med undervisningen skal tage udgangspunkt i de elever, de har.

- Man skal organisere og tilrettelægge undervisningen lige præcis ud fra de elever, man har.

- Målsætningen for undervisningen er afgørende. Og der må man tage højde for, hvad der virker bedst med de elever, man har med at gøre. Det er det, der er afgørende, siger Gordon Ørskov Madsen.

DR Nyheder har spurgt 583 undervisere i samfundsfag på de gymnasiale uddannelser, om de selv viser tegninger af profeten, og om de er bekymret for deres sikkerhed, hvis de gør det. Det har 277 undervisere svaret på.

Knap halvdelen af underviserne siger, at de har vist tegningerne. Den anden halvdel har ikke.

/ritzau/