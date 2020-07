FAKTA: 1,3 millioner danskere har opsøgt alternativ behandling

Efterspørgslen efter alternativ behandling har været stigende de seneste 30 år. Især hos kvinderne.

Lægeforeningen vil have etableret et statsligt vidensråd, der kan analysere nogle af de mest gængse præparater inden for alternativ behandling.

Det skal sikre en bedre patientsikkerhed, lyder argumentet.

Forskere fra Syddansk Universitet undersøgte sidste år omfanget af alternativ behandling i Danmark. Her kan du læse om resultaterne.

* Knap 28 procent af den voksne befolkning har været til alternativ behandling inden for det seneste år.

* Det svarer til, at 1,3 millioner voksne i Danmark har brugt én eller flere former for alternativ behandling.

* Ser man på udviklingen over de seneste 30 år, er det blevet mere og mere populært at søge alternativ behandling.

* I 1987 var det eksempelvis blot ti procent af den voksne befolkning, der søgte alternativ behandling.

* Det er typisk massage, osteopati og andre såkaldte manipulative terapier, som danskerne foretrækker.

* Knap hver femte, svarende til 930.000 danskere, har inden for det seneste år været i hænderne på en massør, en osteopat eller lignende.

* Det er især kvinder, der bruger alternativ behandling. Én ud af tre kvinder har inden for det seneste år opsøgt en alternativ behandler. Det gælder godt én ud af fem mænd.

* Det er især kvinder i alderen 35-54 år, der lægger krop til alternativ behandling.

Kilde: "Alternativ behandling", rapport fra Syddansk Universitet 2019.

/ritzau/