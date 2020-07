FAKTA: 140.000 danskere lever vegetarisk

Forening af vegetarer vil forpligte offentlige institutioner til at have grønne måltider på menuen.

Dansk Vegetarisk Forening vil gå rettens vej for at få slået fast, at alle offentlige institutioner skal have et vegetarisk eller vegansk alternativ på menuen.

Her kan du blive klogere på, hvad det vil sige at være vegetar og veganer.

* 2,5 procent af danskerne - svarende til 140.000 personer - lever vegetarisk.

* En vegetar spiser plantebaseret. Det vil sige frugt og grønt, korn, bælgfrugter, nødder og frø.

* Vegetarer spiser æg, mælkeprodukter og honning, men herudover ingen former for kød, fjerkræ, fisk, skaldyr eller andre produkter fra dyr.

* Blandt unge mellem 18 og 34 år er det cirka 5,2 procent, der lever vegetarisk.

* Cirka 70 procent af landets vegetarer er kvinder.

* En veganer spiser plantebaseret og undgår alle former for kød, fjerkræ, fisk, skaldyr samt andre produkter fra dyr, som mælk, æg, ost, læder, pels, uld, honning og produkter testet på dyr.

* Der findes ifølge Dansk Vegetarisk Forening ikke et præcist tal for, hvor mange der lever vegansk herhjemme.

* Men foreningen skønner, at det er et sted mellem 20 og 30 procent af vegetarerne, som kun spiser vegansk mad – altså cirka 35.000 danskere.

* Vegetarer, der spiser æg, mælkeprodukter og en varieret kost, får som regel næringsstoffer nok og har ikke behov for kosttilskud.

* Men hvis man er veganer, eller hvis man som vegetar kun spiser lidt æg og mælkeprodukter, kan det være nødvendigt med kosttilskud.

* Ren vegansk ernæring til spædbørn og småbørn under to år frarådes ifølge Fødevarestyrelsen.

Kilder: Dansk Vegetarisk Forening, Fødevarestyrelsen, Coop Analyse.

/ritzau/