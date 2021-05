FAKTA: 147 nye navne er med i ny udgave af Blå Bog

En lang række betydningsfulde mænd og kvinder er optaget i opslagsværket Kraks Blå bog, der udkommer torsdag.

Årets trykte udgave af Kraks Blå Bog indeholder 8468 biografer over nulevende personer, mens den digitale version blaabog.dk rummer samtlige biografier for de omkring 30.000 personer, der har været i Kraks Blå Bog gennem tiden.

Bliv her klogere på det traditionsrige opslagsværk:

* Hvert år udkommer en ny udgave af opslagsværket Kraks Blå Bog med op til 300 nye navne.

* Personer bliver optaget i Blå Bog for livstid. Når en person afgår ved døden, udgår biografien i den næste trykte udgave.

* Den tidligst fødte optagne er skuespiller Louise Phister, født i 1816, og den yngste er Prins Felix, født i 2002.

* I udgivelsen 2021-2022, der udkommer torsdag, er der 147 nyoptagne navne. I alt er der 8468 personer med i årets udgave, hvis biografier fylder 1693 sider.

* Bogen har beskrevet samfundets spidser inden for 35 forskellige områder siden 1910. Hovedområderne er kultur, det offentlige og erhverv.

* Gads Forlag står for redigering og udgivelse af værket og redigerer det ud fra en løbende tilpasning i forhold til samfundets udvikling. De opførte bidrager selv med de grunddata, der indgår i opslagsværket.

* Kriterierne for de nyoptagne er, at den enkelte skal have haft en betydningsfuld, markant indflydelse inden for deres felt og i det danske samfund generelt.

Kilde: Gads Forlag

/ritzau/