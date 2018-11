FAKTA: 18 bævere er blevet til 200 i Vestjylland

Skovdyrkere melder om flere skader som følge af bævernes tilbagekomst til den danske natur.

Dansk Skovforening - en brancheorganisation for skovbruget - melder om, at en voksende bestand af bævere i stigende grad forårsager skader.

Det skyldes, at bæveren gnaver i træer og bygger dæmninger, som kan oversvømme områder.

Her kan du læse om gnaveren, der gjorde comeback i den danske natur i 1999.

* Bæveren er Europas største gnaver. Den har en kropslængde på mellem 95 og 135 centimeter og vejer mellem 15 og 35 kilo.

* Bæveren lever udelukkende af planter og har en forkærlighed for at sætte tænder i træer som bævreasp, birk og pil.

* Bæveren blev udryddet af jægere i Danmark for over 1000 år siden. Dens evne til at skabe naturområder langs vandløbene har været savnet siden.

* Derfor blev det kort før årtusindskiftet besluttet at genindføre bæveren i den danske natur.

* I 1999 blev 18 importerede bævere genudsat i Klosterheden Statsskovdistrikt i Nordvestjylland.

* Siden blev der også udsat bævere i Nordsjælland. I 2009 og 2010 blev der udsat 14 bævere ved Dronningholm Mose og Arresø.

* Især bæverne i Klosterheden har formeret sig, de har bredt sig til flere vandløb i Jylland. Det anslås, at der lever 200 bævere i og omkring Klosterhedens søer og vandløb.

Kilder: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Ritzau.

/ritzau/