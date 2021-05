FAKTA: 19 børn med dansk tilknytning er i fangelejre i Syrien

Regeringen meddelte tirsdag, at den vil hjemtage tre danske mødre og deres 14 børn fra syriske fangelejre.

Efter at have ment det modsatte i lang tid lægger regeringen nu op til, at tre danske mødre samt deres i alt 14 børn skal hjemtages fra to fangelejre i Syrien.

Det meddelte regeringen tirsdag aften.

Det sker, efter at en taskforce har udarbejdet en redegørelse om sagen. Desuden vil regeringen arbejde på at hente yderligere fem børn med dansk tilknytning hjem fra fangelejrene. Dog uden at deres i alt tre mødre kommer med til Danmark. Det kræver samtykke fra mødrene.

Her er, hvad vi ved om børnene:

* Udenrigsministeriet kender til 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere, som opholder sig i de to fangelejre al-Hol og al-Roj i Syrien. De er børn af seks mødre.

* Tre af de seks mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt. De andre tre mødre, som er danske statsborgere, er blevet afskåret fra bistand fra udenrigstjenesten.

* Børnene er mellem 1 og 14 år. Ni er født i Danmark, mens de resterende ti er født i konfliktzonen. De ti yngstes indfødsret er ikke fastslået.

* I et enkelt tilfælde er Udenrigsministeriet blevet oplyst om, at barnet ikke er et biologisk barn af en dansk statsborger, men et forældreløst barn, som kvinden har taget til sig.

* Danmark har tidligere hjemtaget børn fra syriske fangelejre i særlige tilfælde.

* I juni 2019 blev en den gang 13-årig dansk dreng evakueret fra en syrisk fangelejr uden sin mor og søskende. Det skyldtes, at han havde et skudsår i ryggen og var lam i benene.

* I november 2019 blev et forældreløst spædbarn med dansk tilknytning overdraget til danske myndigheder.

* Desuden blev to forældreløse franske børn med dansk baggrund hentet ud af Syrien til Frankrig i midten af juni 2019.

* Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) opholder der sig mindst 25 børn af personer udrejst fra Danmark i det nordøstlige Syrien.

PET skriver om forskellen, at "PET løbende modtager nye oplysninger", der kan påvirke estimaterne. Samt at det er vanskeligt at indsamle oplysninger i et konfliktområde. Det kan "samlet set" have indflydelse på, hvordan tallet bliver estimeret.

Kilder: Udenrigsministeriet og Ritzau.

/ritzau/