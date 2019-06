FAKTA: 23 år uden roadpricing - men med masser af debat

Diverse regeringsbørn har gang på gang foreslået roadpricing. Nu lægger partier pres på for en model.

Igennem årtier har kommissioner, råd og lignende anbefalet kørselsafgifter i Danmark, men endnu er det ikke lykkedes at finde en løsning.

Søndag lægger partier i rød blok ifølge Politiken pres på en mulig kommende S-regering for at finde en model.

Her er et overblik over den ældgamle debat:

* Roadpricing blev første gang et tema herhjemme i 1996, da forskere fra DTU demonstrerede et system.

* Året efter kaldte den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) tanken for "udansk, utryg og skræmmende".

* Ikke desto mindre gav Trafikministeriet sig i 2000 i kast med en rapport om roadpricing.

* I 2009 besluttede samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten, at man ville arbejde med at indføre roadpricing som en del af et stort trafikforlig. Målet var, at systemet skulle fungere for lastbiler i 2011 og for personbiler i 2015.

* To år senere kasserede VK-regeringen idéen om roadpricing for personbiler, efter at et hollandsk forsøg, som man ville læne sig opad, blev afbrudt. Også Socialdemokratiet og SF gik væk fra roadpricing og arbejdede i stedet for en betalingsring om København.

* I februar 2012 - fem måneder efter at den havde overtaget magten - opgav S-SF-R-regeringen planen om en betalingsring. I stedet nedsatte man Trængselskommissionen, som specifikt fik besked på at undersøge mulighederne for et landsdækkende roadpricingsystem for personbiler.

* Samtidig arbejdede Skatteministeriet videre med et roadpricingsystem for lastbiler. Det blev imidlertid droppet i februar 2013, da det ifølge skatteminister Holger K. Nielsen (SF) ville være for dyrt.

* I 2013 anbefalede Trængselskommissionen, at man satte gang i et storskalaforsøg med roadpricing til at nedbringe trængslen i København.

* I 2014 sluttede Produktivitetskommissionen sig til flere andre regeringsbørn - heriblandt de miljøøkonomiske vismænd - der råbte "roadpricing". Kommissionen konkluderede, at det ville være en god idé at forsøge sig med en kilometerbaseret vejafgift - især for dem, der kører i myldretiden.

* I februar 2019 nedsatte VLAK-regeringen en kommission for grøn omstilling af personbiler, uden at staten mister milliarder fra bilrelaterede afgifter.

Kilder: Ritzau og Politiken.

/ritzau/