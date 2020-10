FAKTA: 245 millioner skal i år sikre flere grønne hjem

Fra torsdag er det muligt at søge om tilskud til grønne renoveringer i hjemmet. Læs mere om det her.

Fremover kan boligejere søge om tilskud til energirenoveringer i hjemmet.

Det sker gennem Bygningspuljen, som der i år er afsat 245 millioner kroner til.

Læs her mere om, hvordan man som boligejer ansøger om tilskud:

* Fra 15. oktober 2020 kan man ansøge om tilskud fra Bygningspuljen til en række energiforbedringer i for eksempel huse, lejligheder og kollegier.

* For at ansøge om tilskud skal boligen være registreret som helårsbeboelse i BBR.

* Man skal ansøge om tilskud, inden man går i gang med sit projekt.

* Man kan blandt andet søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.

* Der gives faste tilskudsbeløb afhængigt af størrelsen og typen af energiforbedring.

* Der er afsat 245 millioner kroner til Bygningspuljen i 2020. Puljen er en udmøntning af Energiaftalen for 2018 og Klimaaftale for energi og industri fra 2020.

* Man kan søge via hjemmesiden sparenergi.dk/tilskud. Her kan man også med en beregner få et bud på, hvor meget man potentielt kan få i tilskud - og hvor mange penge, man kan spare i energiudgifter.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

/ritzau/