FAKTA: 25 kommuner er under bekymringsgrænse for smitte

Fanø, Samsø og Læsø har nul smittede med corona. 25 kommuner er under bekymringsgrænsen.

Der er stor forskel på, hvordan coronasmitten fordeler sig i landets kommuner.

Ishøj, der har 253,7 smittede per 100.000 indbyggere topper listen, mens Kolding følger efter med 190,3.

I en række kommuner ser det helt anderledes ud, og 25 kommuner er under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbygger. Se listen her:

Rebild: 19,9 smittede per 100.000 indbyggere (6 tilfælde i absolutte tal).

Morsø: 19,8 (4).

Aarhus: 19,2 (67).

Mariagerfjord: 19,2 (8).

Skive: 17,5 (8).

Ærø: 16,8 (1).

Esbjerg: 16,5 (19).

Guldborgsund: 16,5 (10).

Syddjurs: 16,3 (7)

Odsherred: 15,2 (5).

Viborg: 14,5 (14).

Kalundborg: 14,5 (7).

Lolland: 12,2 (5).

Hjørring: 10,9 (7).

Ringkøbing-Skjern: 10,6 (6).

Struer: 9,5 (2).

Odder: 8,8 (2).

Vordingborg: 8,8 (4).

Langeland: 8 (1).

Billund: 7,5 (2)

Halsnæs: 6,4 (2).

Bornholm: 5,1 (2).

Fanø: 0 (0).

Samsø: 0 (0).

Læsø: 0 (0).

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/