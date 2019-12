FAKTA: 26 kommuner skal redegøre for konsulentaftaler

Kommuner kan have indgået aftaler med konsulentfirmaer i strid med loven. Ankestyrelsen er gået ind i sagen.

En række kommuner har hyret konsulenter til at finde besparelser på blandt andet støttetilbud til udsatte.

Ankestyrelsen har bedt kommunerne om en udtalelse, som skal give klarhed over lovligheden i aftalerne. Herefter vil styrelsen vurdere, om der skal rejses tilsynssager.

Kommunerne skal redegøre for følgende over for Ankestyrelsen:

* Hvilke opgaver konsulentfirmaet er bedt om at varetage.

* Hvordan konsulentfirmaet har arbejdet med konkrete borgersager for at kunne komme med anbefalinger i forhold til blandt andet kvalitet og effektivisering.

* Antallet af sager, hvor eksempelvis en borgers allerede bevilgede støttetilbud efter servicelovens regler er blevet ændret efter konsulentfirmaets gennemgang.

* Hvorvidt kommunen efterfølgende har konstateret, at der er truffet urigtige afgørelser efter konsulentfirmaets gennemgang af de enkelte sager. Herunder skal det også opgøres, om kommunen i så fald har rettet op på fejlene.

* Hvilket beløb kommunen budgetterede med at betale til konsulentfirmaet ved indgåelse af kontrakten. Her skal der også redegøres for, hvilket beløb kommunen har betalt til firmaet på nuværende tidspunkt.

* Hvorvidt der er indgået aftale med konsulentfirmaet om betaling efter "no cure no pay"-princippet. Med det princip er aflønningen en del af de besparelser, konsulenterne finder.

Følgende kommuner har modtaget en høring fra Ankestyrelsen:

* Hedensted, Silkeborg, Tårnby, Køge, Næstved, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Kolding, Vejle, Billund, Horsens, Odder, Aarhus, Favrskov, Randers, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Vesthimmerland, Rebild, Hjørring, Allerød, Fredericia, Odsherred, Furesø, Ballerup.

Kilde: Ankestyrelsen.

/ritzau/