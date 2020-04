FAKTA: 27.000 kan forsvarligt vende tilbage til jobbet

Hvis voksne fortsat holder afstand, kan 27.000 genoptage arbejdet, viser beregning fra Statens Serum Institut.

Tirsdag forklarede statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmarks hidtidige plan for at holde coronasmitten nede er gået bedre end forventet.

Derfor er hun på baggrund af beregninger fra Statens Serum Institut klar til at åbne yderligere under første fase af genåbningen.

Onsdag har et notat fra Statens Serum Institut set dagens lys, og det viser, at Danmark kan åbne for liberale erhverv under første fase og samtidig holde antallet af indlagte nede.

Der findes ingen definition for liberale erhverv, men Statens Serum Institut vurderer, at det svarer til, at 27.000 personer vender tilbage til job.

Liberale erhverv kan eksempelvis være frisører eller fysioterapeuter.

Her følger fakta over, hvad en genåbning af de liberale erhverv medfører ifølge Statens Serum Institut:

* Hvis alle eller blot halvdelen af landets voksne fortsætter med at holde afstand, som de gjorde før påske, så vil antallet af indlagte fortsat falde, også selv om man åbner liberale erhverv.

* Kun hvis landets voksne falder tilbage til at omgås fysisk, som man gjorde før coronavirussets indtog, vil antallet af indlagte og indlagte på intensiv stige - også selv om liberale erhverv genåbner.

* 15. maj er det sandsynligt, at 135 vil være indlagt, og 69 af dem vil være på en intensivafdeling, hvis bare halvdelen af landets voksne holder afstand under genåbning af liberale erhverv.

* Stopper de voksne med at holde afstand - samtidig med en åbning af liberale erhverv - vil antallet af indlagte derimod stige til 222. 94 af dem vil ligge på en intensivafdeling.

Kilder: Statens Serum Institut.

/ritzau/