FAKTA: 36 kommuner har begrænset besøg på plejehjem

Som en del af de nuværende tiltag for at bekæmpe corona i Danmark, kan styrelse begrænse besøg på plejehjem.

Styrelsen for Patientsikkerhed har torsdag besluttet at indføre midlertidige restriktioner på besøg på alle plejehjem i Aarhus Kommune.

Det betyder, at besøg i udgangspunktet skal foregå udendørs.

Som en del af de nuværende restriktioner for at bekæmpe coronavirus i Danmark, kan Styrelsen for Patientsikkerhed vælge at begrænse eller sætte særlige rammer op for besøg på plejehjem eller botilbud.

Det kan eksempelvis tages i brug, hvis en kommunes smittetal er stigende, eller hvis smitteudbrud skal inddæmmes.

Der er på nuværende tidspunkt besøgsrestriktioner gældende for plejehjem i 36 af landets 98 kommuner**. Se listen over kommuner her:

* København.

* Albertslund.

* Ballerup.

* Brøndby.

* Dragør.

* Frederiksberg.

* Gentofte.

* Gladsaxe.

* Glostrup.

* Herlev.

* Hvidovre.

* Høje-Taastrup.

* Ishøj.

* Lyngby-Tårbæk.

* Rødovre.

* Tårnby.

* Vallensbæk.

* Furesø.

* Hillerød.

* Hørsholm.

* Rudersdal.

* Egedal.

* Greve.

* Roskilde.

* Slagelse.

* Allerød.

* Køge.

* Solrød.

* Kerteminde.

* Faaborg-Midtfyn.

* Odense.

* Esbjerg.

* Fredericia.

* Hjørring.

* Frederikshavn.

* Aarhus.

**Oversigten over kommuner, der har besøgsrestriktioner, er senest opdateret 15. oktober. Det betyder, at Aarhus endnu ikke fremgår, og at der kan være andre kommuner, som efterfølgende er kommet til.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed.

/ritzau/