FAKTA: 37 forslag til bedre universiteter

Regeringens universitetsudvalg præsenterede mandag en række anbefalinger til et kommende udspil på området.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) kommer næppe til at mangle idéer til et muligt kommende udspil på universitetsområdet.

I alt 37 forslag har han fået fra regeringens universitetsudvalg, der mandag præsenterede sine anbefalinger.

Her er et overblik over udvalgets arbejde og flere af udvalgets anbefalinger:

* Universiteterne bør indarbejde digitale kompetencer og teknologiforståelse i uddannelserne.

* Universiteterne bør løbende tilpasse antallet af studiepladser til efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

* Retskravet på en kandidatuddannelse bør forlænges til at gælde for eksempel to til tre år.

* Universiteterne bør få mulighed for at udbyde 1-årige overbygningsuddannelser på 60 ECTS-point. Uddannelsen kan for eksempel tages i stedet for en kandidatuddannelse.

* Universiteterne bør gennemgå uddannelsesudbuddet for at gøre uddannelseslandskabet mere overskueligt.

* Ordningen med bonus for hurtig studiestart bør afskaffes.

* Universiteterne bør anerkende undervisning på lige fod med forskning, og der bør indføres en national pris for fremragende undervisning.

* Udvalget blev nedsat i april 2017.

* Anbefalingerne skulle holde sig inden for den nuværende økonomiske ramme på området.

* Med i udvalget sidder repræsentanter for universiteterne, arbejdsgiverne og fagbevægelsen. De studerende havde fået plads i en følgegruppe.

Kilde: Udvalg om bedre universitetsuddannelser.

/ritzau/