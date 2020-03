FAKTA: 40 borgmestre vil have en bedre udligningsreform

40 borgmestre har sendt brev med anbefalinger, der skal sikre bedre udligningsreform end regeringens udspil.

Borgmestre fra 40 af landets 98 kommuner har sendt et brev til S-regeringen og Folketingets partier, hvor de opfordrer til en bedre udligningsreform, end regeringen har lagt op til.

Af de 40 borgmestre er der 18 fra både Socialdemokratiet og Venstre, mens de sidste fire borgmestre kommer fra De Radikale, Dansk Folkeparti, Alternativet og Guldborgsundlisten.

Brevet er afsendt sammen med Landdistrikternes Fællesråd og den partipolitisk uafhængige organisation Balance Danmark.

Her er udpluk fra de otte anbefalinger:

* Der bør udarbejdes en definition af lav indkomst, der sikrer, at det ikke hovedsageligt er kontanthjælpsmodtagere i de store byer, der falder ind under dette kriterie, men også førtidspensionister og andre borgere med meget lave indkomster og stor social belastning.

* Udlændingeudligningen til kommuner med mange udlændinge skal reduceres fra 5,2 milliarder kroner til 2,6 milliarder kroner.

* Hovedstadsudligningen skal nedlægges, som regeringen selv har foreslået, men det skal ikke erstattes af et nyt "hovedstadstilskud" på omkring 400 millioner kroner. Ingen kommuner skal have bedre forhold end andre udelukkende begrundet i geografisk placering.

* Det nye middellevetidskriterium skal erstattes af et system, som tager udgangspunkt i restlevetiden i den enkelte kommune. Den høje kompensation skal dermed gives i de statistisk sidste 10-15 leveår i den enkelte kommune.

* Det skal undersøges, om det giver mening at have et kriterium om, at almennyttige boliger giver et udgiftsbehov for kommunerne.

* Selskabsskatten skal udlignes hårdere mellem kommunerne. Det skal sikre, at land- og udkantskommunerne får større del i den selskabsskat, som bliver betalt særligt i hovedstadsområdet, hvor mange hovedkvarterer og statslige virksomheder er koncentreret.

* Kriteriet skal ændres for nomadebørn, det vil sige børn, der har flyttet kommune mindst tre gange. Der skal tages højde for, at mange kommuner blev lagt sammen i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

* Alle bagvedliggende beregninger skal offentliggøres, så kommuner og borgere kan gennemskue og efterregne alle økonomiske konsekvenser i regeringens forslag.

Kilde: Balance Danmark

