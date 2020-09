FAKTA: 74 kommuner har nu et bekymrende smittetal

Det er nu mere end tre ud af fire kommuner, hvor smittetallet betegnes som bekymrende af myndighederne.

Det fremgår tirsdag af Statens Serum Instituts daglige opgørelse over antallet af smittetilfælde i landets 98 kommuner de seneste syv dage.

Tirsdag har tre yderligere kommuner passeret myndighedernes grænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Når en kommune krydser denne grænse, vil sundhedsmyndighederne holde ekstra godt øje med kommunen.

Det samlede antal af kommuner med bekymrende smittetal er nu 74.

Her kan du se listen over kommuner, der har flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere. Tallet i parentes angiver bekræftede antal tilfælde i den seneste uge:

Rødovre: 220 tilfælde per 100.000 indbyggere. (89 bekræftede i absolutte tal).

Solrød: 198 (46).

Brøndby: 177 (62).

Ishøj: 175 (40).

Vallensbæk: 169 (28).

Læsø: 168 (3).

Hvidovre: 152 (81).

Ballerup: 136 (66).

Glostrup: 134 (31).

Frederiksberg: 130 (135).

Greve: 127 (64).

Herlev: 124 (36).

Høje-Taastrup: 121 (61).

Egedal: 111 (48).

Aarhus: 110 (382).

Allerød: 109 (28).

København: 106 (667).

Tårnby: 103 (44).

Køge: 102 (62).

Gladsaxe: 100 (69).

Kerteminde: 93 (22).

Gentofte: 91 (68).

Lejre: 82 (23).

Frederikshavn: 82 (49).

Samsø: 82 (3).

Sorø: 81 (24).

Albertslund: 80 (22).

Stevns: 79 (18).

Slagelse: 75 (59).

Odder: 74 (17).

Fredericia: 74 (38).

Aalborg: 69 (149).

Tønder: 62 (23).

Roskilde: 58 (51).

Lyngby-Taarbæk: 57 (32).

Fredensborg: 56 (23).

Hørsholm: 52 (13).

Faxe: 52 (19).

Sønderborg: 50 (37).

Vejen: 49 (21).

Kolding: 47 (44).

Odense: 45 (92).

Hjørring: 45 (29).

Dragør: 42 (6).

Silkeborg: 42 (39).

Ringsted: 40 (14).

Skanderborg: 40 (25).

Viborg: 39 (38).

Furesø: 39 (16).

Hillerød: 39 (20).

Faaborg-Midtfyn: 39 (20).

Brønderslev: 39 (14).

Helsingør: 38 (24).

Randers: 37 (36).

Gribskov: 37 (15).

Holbæk: 36 (26).

Aabenraa: 36 (21).

Esbjerg: 36 (41).

Rudersdal: 35 (20).

Varde: 34 (17).

Næstved: 31 (26).

Frederikssund: 31 (14).

Billund: 30 (8).

Rebild: 30 (9).

Vejle: 29 (34).

Fanø: 29 (1).

Jammerbugt: 29 (11).

Middelfart: 28 (11).

Ringkøbing-Skjern: 28 (16).

Syddjurs: 28 (12).

Horsens: 28 (25).

Odsherred: 24 (8).

Ikast-Brande: 22 (9).

Norddjurs: 22 (8).

Kilde: Statens Serum Institut (SSI).

/ritzau/