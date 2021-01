FAKTA: 86 er blevet testet positive for ny virusvariant

De seneste uger er et stigende antal personer blevet testet positive for ny coronavariant. Læs mere her.

De seneste uger er en ny og mere smitsom coronavariant blevet registreret hos et stigende antal danskere.

Det har fået Statens Serum Institut til at advare om, at der kan blive behov for yderligere restriktioner, hvis ikke epidemien skal komme ud af kontrol.

Læs her, hvor mange tilfælde af den nye coronavariant der er fundet siden uge 47:

* I alt: Ud af 90.832 positive coronaprøver er 10.296 blevet undersøgt for den nye variant. Af dem er der fundet 86 tilfælde af den nye variant.

* Uge 47: Ud af 8345 positive coronaprøver blev 1352 undersøgt for den nye variant. Af dem var der fire tilfælde af den nye variant.

* Uge 48: Ud af 8669 positive coronaprøver blev 1509 undersøgt for den nye variant. Af dem var der ingen tilfælde af den nye variant.

* Uge 49: Ud af 12.663 positive coronaprøver blev 1676 undersøgt for den nye variant. Af dem var der tre tilfælde af den nye variant.

* Uge 50: Ud af 21.710 positive coronaprøver blev 1982 undersøgt for den nye variant. Af dem var der ti tilfælde af den nye variant.

* Uge 51: Ud af 24.302 positive coronaprøver blev 2195 undersøgt for den nye variant. Af dem var der 19 tilfælde af den nye variant.

* Uge 52: Ud af 15.143 positive coronaprøver blev 1582 undersøgt for den nye variant. Af dem var der 36 tilfælde af den nye variant.

(Da Statens Serum Institut kun har undersøgt cirka 11 procent af de positive prøver, forventes det, at det reelle antal personer, som er smittet med den nye variant, vil være cirka ni gange højere.)

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/