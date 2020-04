FAKTA: 93 coronapatienter ligger på intensiv

Tendensen over de seneste små to uger har været, at færre er indlagt med coronavirus. Se udviklingen her.

Antallet af indlagte coronapatienter er tirsdag faldet igen.

Se her udviklingen i antallet af indlæggelser. Tallet i parentes er udviklingen i procent fra dagen før:

* 14. april:

Indlagte: 380 (-2 procent).

Indlagte på intensiv: 93 (-7 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 80 (-8 procent).

* 13. april:

Indlagte: 388 (-2 procent).

Indlagte på intensiv: 100 (-4 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 87 (2 procent).

* 12. april:

Indlagte: 396 (-3 procent).

Indlagte på intensiv: 104 (-2 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 85 (-6 procent).

* 11. april:

Indlagte: 408 (2 procent).

Indlagte på intensiv: 106 (-6 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 90 (-5 procent).

* 10. april:

Indlagte: 401 (-7 procent).

Indlagte på intensiv: 113 (-6 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 95 (-5 procent).

* 9. april:

Indlagte: 433 (-4 procent).

Indlagte på intensiv: 120 (-6 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 100 (-3 procent).

* 8. april:

Indlagte: 453 (-4 procent).

Indlagte på intensiv: 127 (0 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 103 (0 procent).

* 7. april:

Indlagte: 472 (-6 procent).

Indlagte på intensiv: 127 (-9 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 103 (-5 procent).

* 6. april:

Indlagte: 503 (0 procent).

Indlagte på intensiv: 139 (-3 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 108 (1 procent).

* 5. april:

Indlagte: 504 (-1 procent).

Indlagte på intensiv: 144 (1 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 107 (-4 procent).

* 4. april:

Indlagte: 507 (-2 procent).

Indlagte på intensiv: 142 (-1 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 112 (-3 procent).

* 3. april:

Indlagte: 517 (-2 procent).

Indlagte på intensiv: 143 (-7 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 116* (-16 procent).

* 2. april:

Indlagte: 525 (-2 procent).

Indlagte på intensiv: 153 (5 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 138 (7 procent).

* 1. april:

Indlagte: 535 (1 procent).

Indlagte på intensiv: 146 (0,7 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 129 (-1,5 procent).

* 31. marts:

Indlagte: 529 (-1 procent).

Indlagte på intensiv: 145 (6 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 131 (10 procent).

* 30. marts:

Indlagte: 533 (7 procent).

Indlagte på intensiv: 137 (5 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 119 (5 procent).

* 29. marts:

Indlagte: 499 (9 procent).

Indlagte på intensiv: 131 (8 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 113 (9 procent).

* 28. marts:

Indlagte: 459 (7 procent).

Indlagte på intensiv: 121 (11 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 104 (17 procent).

* 27. marts:

Indlagte: 430 (11 procent).

Indlagte på intensiv: 109 (16 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 89 (14 procent).

* 26. marts:

Indlagte: 386 (7 procent).

Indlagte på intensiv: 94 (8 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 78 (3 procent).

* 25. marts:

Indlagte: 350 (16 procent).

Indlagte på intensiv: 87 (26 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 76 (31 procent).

* 24. marts:

Indlagte 301 (19 procent).

Indlagte på intensiv: 69 (25 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 58 (23 procent).

* 23. marts:

Indlagte: 254 (9 procent).

Indlagte på intensiv: 55 (20 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 47 (18 procent).

* 22. marts:

Indlagte: 232 (13 procent).

Indlagte på intensiv: 46 (10 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 40 (14 procent).

* 21. marts:

Indlagte: 206 (11 procent).

Indlagte på intensiv: 42 (14 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 35 (9 procent).

* 20. marts:

Indlagte: 186 (22 procent).

Indlagte på intensiv: 37 (23 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 32 (19 procent).

* 19. marts:

Indlagte: 153 (19 procent).

Indlagte på intensiv: 30 (25 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 27 (50 procent).

* 18. marts:

Indlagte: 129 (57 procent).

Indlagte på intensiv: 24 (33 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 18 (350 procent).

* 17. marts:

Indlagte: 82 (32 procent).

Indlagte på intensiv: 18 (80 procent).

Indlagte på intensiv i respirator: 4.

* 16. marts:

Indlagte: 62.

Indlagte på intensiv: 10.

Indlagte på intensiv og i respirator: 0.

Kilder: Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og regionerne.

(*: Fra 3. april og frem indgår der fra enkelte regioner ikke længere tal for patienter, som har afsluttet respiratorbehandling)

/ritzau/