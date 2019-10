FAKTA: Åbningsdebatten slutter med afstemning om politisk linje

Åbningsdebatten i Folketinget slutter med en afstemning om typisk to forslag til politisk linje for Danmark.

Folketinget holder torsdag åbningsdebat med udgangspunkt i statsminister Mette Frederiksens åbningstale, der blev holdt tirsdag.

Debatten slutter med, at partierne stemmer om typisk to forslag til vedtagelse: Et fra regeringen og dens støttepartier - og et fra oppositionen.

Forslagene til vedtagelse markerer den overordnede politiske linje, som partierne ønsker, der skal føres i Danmark. Også som de kan blive enige om på tværs af de politiske skel mellem partierne.

* Her er forslaget til vedtagelse fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet:

"Folketinget konstaterer, at der er opbakning til en ny og mere retfærdig retning for Danmark.

Folketinget støtter en politik, som gør Danmark til verdens bedste land at være barn i, satser på uddannelse, tager livtag med den voksende psykiske sårbarhed, sikrer mere omsorg i sundhedsvæsenet, og at alle kan se frem til en værdig alderdom. Som led heri skal væksten i det offentlige forbrug dække det demografiske træk og velfærden gradvist udbygges.

De politiske ambitioner for klima, miljø, biodiversitet og natur skal øges markant både nationalt og internationalt, blandt andet med en ny, ambitiøs dansk klimalov, som indeholder et mål om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030, samt en klimahandlingsplan.

Folketinget ønsker at styrke den samfundsmodel, der har gjort Danmark til et af de mest tillidsfulde lande i verden, mindske den økonomiske ulighed og centraliseringen, skabe udvikling og arbejdspladser i hele landet, fremme integrationen og sikre sund fornuft i udlændingelovgivningen."

Kilder: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

/ritzau/