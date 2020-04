FAKTA: Ældreråd vil åbne plejehjem for de allernærmeste

Danske Ældreråd føler sig trygge ved at åbne plejehjem for nær familie, hvis seks forudsætninger opfyldes.

Det er på tide at lade ældre på landets plejehjem få besøg igen, selv om der stadig er coronavirus i samfundet.

Det mener organisationen Danske Ældreråd.

En række aktører på ældreområdet var fredag til møde med Sundhedsstyrelsen for at finde ud af, hvad der skal til, for at pårørende igen kan komme på besøg på plejehjem.

Der er endnu ikke kommet udmeldinger om, hvordan besøg skal kunne foregå.

Danske Ældreråd kommer søndag med seks forudsætninger, som organisationen mener, bør opfyldes, før der kan lukkes flere ind på plejehjemmene.

De seks forudsætninger er:

1. Kun den eller de allernærmeste pårørende kan få adgang.

2. Besøg skal aftales på forhånd.

3. Besøg skal så vidt muligt søges planlagt udendørs.

4. Besøg kan ske via særlige indgange.

5. God hygiejne, afstand og rengøring skal fortsat prioriteres højt.

6. Der tages hensyn til lokale forhold på plejehjemmene - både i forhold til de fysiske rammer og personalets kapacitet.

Kilder: Danske Ældreråd.

/ritzau/