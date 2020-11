FAKTA: Aftale gør det forbudt at holde mink frem til 2022

Hele blå blok er ude af aftale indgået mandag om lovhjemmel til aflivning af alle mink i Danmark.

Der er mandag aften indgået en aftale om at give lovhjemmel til aflivning af alle mink i Danmark.

Dermed er regeringen på vej til at få lovhjemmel til den instruks, den gav 3. november, om, at alle minkbesætninger skal aflives - også dem, hvor der ikke er konstateret coronasmitte.

Læs mere om aftalen, som er indgået af regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, her:

* Det bliver midlertidigt forbud at holde mink frem til 31. december 2021. I samme periode er det ikke muligt at transportere levende mink til og fra Danmark.

* Alle mink i besætninger skal aflives. Det gælder også dem, som ikke i forvejen er omfattet af restriktioner som følge af lov om hold af dyr.

* I tillæg til erstatningen for værdien af skindene og driftstabet udbetales en tempobonus på 30 kroner per mink til minkavlere, der har aflivet alle mink i besætningen senest den 19. november.

Herudover udbetales for minkavlere beliggende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø kommuner, som har aflivet alle mink i deres besætninger senest den 12. november, en yderligere bonus på 10 kroner per mink.

* Samlet venter regeringen, at avlerne vil få udbetalt i alt 420 millioner kroner i tempobonus.

* Der regnes med statslige udgifter til aflivning, herunder rengøring og desinficering, bortskaffelse af dyr, merarbejde, betaling for analyser med videre for i alt 875 millioner kroner - 575 millioner kroner i 2020 og 300 i 2021.

* Aftalen er en stemmeaftale. Det vil sige, at aftalepartierne er enige om at stemme for lovforslaget, når en høring er gennemført.

* Der er ikke indgået aftale om fuldstændig erstatning til minkavlerne. De forhandler fortsætter.

Kilde: Erhvervsministeriet.

/ritzau/