FAKTA: Aftale hæver straf på dødskørsel til over tre år

Straffen for uagtsomt at koste andre livet eller påføre dem skade med sin bilkørsel hæves med ny aftale.

Et bredt flertal i Folketinget enedes for to uger siden om at skærpe straffen for flere slags hensynsløs og farlig kørsel. Nu er der opstået debat om et par af elementerne i aftalen.

Den skærpede straf gælder forseelser, der i aftalen betegnes som vanvidsbilisme.

Her er nogle af ændringerne:

- Straffen for uagtsomt manddrab ved hensynsløs kørsel samt kørsel med stoffer eller alkohol i blodet skærpes med 150 procent.

- I dag giver uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel som udgangspunkt fængsel i 16 til 18 måneder. Det sættes op til mellem 40 og 45 måneder.

- Ved tilfælde af uagtsomt betydelig legemsbeskadigelse skærpes straffen med 100 procent.

- Straffen skærpes med 50 procent for at stikke af fra ulykker og forvolde andre fare i forbindelse med overtrædelse af færdselsloven.

- Hvis man forhindrer politiets arbejde med chikanøs kørsel, bliver udgangspunktet ikke længere en bødestraf. Det bliver i stedet 20 dages ubetinget fængsel fra første tilfælde.

* Ændringer af færdselsloven:

- Muligheden for at konfiskere biler udvides. Det kan ske, hvis føreren bliver taget med en promille over 2,0, kører særligt hensynsløst eller begår grove overtrædelser af fartgrænserne.

- Bilen skal også konfiskeres, hvis bilen ejes af en anden ejer end føreren.

- Straffen for ulovligt gaderæs og de groveste overtrædelser af fartgrænserne skærpes. Det skal fremover straffes med 20 dages ubetinget fængsel ved første tilfælde.

- Det samme bliver straffen, hvis man har mistet kørekortet på grund af "vanvidskørsel" og efterfølgende bliver taget i at køre bil alligevel.

- Straffen skærpes for de groveste overtrædelser af fartgrænserne, gaderæs og hindring af politiets arbejde ved chikanøs kørsel. Føreren frakendes kørekortet ubetinget i mindst tre år ved første overtrædelse.

- De groveste hastighedsovertrædelser dækker over en hastighed over 200 kilometer i timen eller en hastighed over 100 kilometer i timen med en samtidig overtrædelse af hastighedsgrænsen med mere end 100 procent.

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/