FAKTA: Aktindsigt er borgernes ret til at tjekke efter

Brugen af aktindsigt er en sygdom, har miljøministeren sagt. Få et overblik over retten til aktindsigt.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har på et møde i november kaldt brugen af aktindsigt for en sygdom i samfundet.

Det rejser kritik af ministeren, da aktindsigt er borgernes ret til at få indsigt i sager i den offentlige forvaltning.

Ifølge offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning.

Folketinget forhandler lige nu om en ændring af offentlighedsloven, der har været udskældt, siden den senest blev ændret. Få et overblik her:

* Ændringerne af offentlighedsloven blev vedtaget i 2013 af Venstre, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og De Konservative.

* Folketingets Ombudsmand har konkluderet, at offentlighedens adgang til aktindsigt er blevet væsentligt indskrænket med den nye lov.

* Regeringen varsler i sit regeringsgrundlag, at "ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces" skal lempes.

* Det især tre paragraffer, som har ført til stærke protester. De indskrænker alle adgangen til aktindsigt i ministrenes arbejde:

- Paragraf 22 blokerer for offentlighedens adgang til ministre og embedsmænds kalendere.

- Paragraf 24 giver mulighed for at blokere for offentlighedens indsigt i dokumenter, der udveksles på et tidspunkt, hvor det har betydning for embedsværkets rådgivning af en minister.

- Paragraf 27 kan mørklægge offentlighedens indsigt i dokumenter udvekslet mellem myndigheder, ministerier og folketingsmedlemmer.

Kilder: Justitsministeriet, Politiken, Retsinformation.dk.