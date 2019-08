FAKTA: Alle får ny digital post-løsning i 2021

Omstridt udbud af digital post står ved magt. Dermed risikerer borgerne at få to forskellige postkasser.

Digitaliseringsstyrelsen har sendt den digitale post i udbud, og Kammeradvokaten har nu ifølge Altinget afgjort, at udbuddet ikke kan gøres om.

Det var ellers et ønske fra Socialdemokratiet, fordi partiet frygter, at konsekvenserne af udbuddet ikke er ordentligt gennemtænkt.

Afhængigt af, hvem der vinder kan det nemlig ende med, at borgene fremover er nødt til at have to digitale postkasser: En til post fra private aktører som banker og forsikringsselskaber, og én til offentlige organer som sygehuse og kommuner.

Her kan du læse om udbuddet:

* Den digitale post fra det offentlige er i udbud i en kontrakt til mere end 200 millioner kroner.

* To virksomheder - e-Boks og Netcompany - har afgivet bud. Vinderen ventes at blive udpeget inden for de kommende måneder.

* Netcompany har tidligere vundet udbuddet på grund af "bedste forhold mellem pris og kvalitet", men efter klage fra e-Boks måtte udbuddet gå om.

* I dag står e-Boks for distributionen af post fra det offentlige på en kontrakt, der udløber i 2020.

* e-Boks distribuerer desuden digital post fra flere private aktører som eksempelvis Danske Bank.

* Det betyder som eksempel, at hvis e-Boks taber det nye udbud, så risikerer Danske Bank-kunder at skulle have to digitale postkasser for at få al deres post.

* Udbuddet fra Digitaliseringsstyrelsen omhandler selve it-infrastrukturen, der skal sørge for, at de mere end 140 millioner breve om året fra det offentlige når sikkert frem.

* Senere skal det afklares, hvem der må vise posten i en såkaldt visningsklient som eksempelvis appen e-Boks.

* Digital post fra det offentlige vil uanset vinderen fortsat kunne ses på borger.dk.

* Forventningen er, at borgerne skal benytte den nye løsning fra marts 2021.

* Cirka 4,4 millioner borgere samt af alle virksomheder anvender i dag digital post.

Kilder: Digitaliseringsstyrelsen, Ritzau.

/ritzau/