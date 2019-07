FAKTA: Amerikanske præsidenter på besøg i Danmark

Det er sjældent, at en amerikansk præsident besøger Danmark, men til september kommer Donald Trump på besøg.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, besøger Danmark til september på invitation af kongehuset.

Kun tre andre siddende amerikanske præsidenter har tidligere besøgt Danmark.

Læs om de tidligere besøg her:

* Barack Obama:

Barack Obama har to gange besøgt Danmark, men ingen af besøgene har været officielle besøg.

I 2009 var den daværende amerikanske præsident og hans hustru, Michelle Obama, i København for at repræsentere den amerikanske by Chicago, da IOC skulle vælge værtsby for OL 2016.

Her tog dronning Margrethe og prins Henrik imod det amerikanske præsidentpar på Christiansborg.

Senere samme år deltog Obama i det internationale klimatopmøde, som blev afholdt i december 2009.

* George W. Bush:

5. juli 2005 aflagde den daværende amerikanske præsident George W. Bush sammen med sin kone, Laura Bush, og deres datter, Jenna Bush, Danmark et officielt statsbesøg.

Det var den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans hustru, Anne-Mette, som modtog Bush-familien, da den landede med Air Force One i Københavns Lufthavn.

Herefter fløj Bush-parret med deres helikopter "Marine One" til Fredensborg Slot, hvor familien overnattede. Familien Bush blev modtaget af dronning Margrethe og prins Henrik.

Om morgen 6. juli - på præsidentens 59-års fødselsdag - spiste parret morgenmad på Marienborg med tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og hans hustru, hvorefter der blev afholdt politiske møder og pressemøde.

* Bill Clinton:

I 1997 fik Danmark for første gang besøg af en amerikansk præsident, da USA's daværende præsident Bill Clinton landede i Københavns Lufthavn 11. juli.

Under det officielle besøget holdt Bill Clinton blandt andet tale foran 80.000 danskere på Kongens Nytorv i København, hvor han takkede danskere for at kæmpe for fred i Bosnien, hvor danske soldater var på fredsbevarende missioner.

