FAKTA: Antal ulveangreb de seneste fem år

Ulvene slår ihjel som aldrig før, og det er dyrt for staten, som skal betale erstatning til fåreavlerne.

Hvert år bliver får ofre for ulvenes glubende appetit. Når det sker, får den pågældende fåreavler udbetalt erstatning for sit tab. Beløbet kan variere, alt efter om der er tale om et lam eller et får, og om fåret eksempelvis er drægtigt.

Få et overblik over antallet af gange, hvor vildtkonsulenter har konkluderet, at der var tale om ulveangreb, samt hvor stor erstatningen var:

* 2017 (indtil 1. november)

Ulveangreb: 20

Udbetalt erstatning: 94.556 kroner

* 2016

Ulveangreb: 6

Udbetalt erstatning: 16.950 kroner

* 2015

Ulveangreb: 6

Udbetalt erstatning: 17.600 kroner

* 2014

Ulveangreb: 13

Udbetalt erstatning: 13.400 kroner

* 2013

Ulveangreb: 11

Udbetalt erstatning: 12.400 kroner

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet

/ritzau/