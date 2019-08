FAKTA: Bakterie kan gøre svækkede personer alvorligt syge

Resistent tarmbakterie skaber problemer på landets sygehuse for personer, der i forvejen er svækkede.

En ny type resistent bakterie skaber problemer på sygehuse landet over.

På fem år har bakterien VRE spredt sig med stor hast fra østdanske sygehuse til sygehuse over hele landet.

Læs om bakterien her:

* Der er tale om en bakterie kaldet vancomycinresistente enterokokker (VRE).

* Det er en tarmbakterie, som man kan bære uden at have en infektion.

* Men hvis man har et dårligt immunforsvar eller er syg, så kan man blive alvorligt syg, hvis man inficeres med bakterien.

* Problemet er, at det er en resistent bakterie, så den er svær at behandle med almindelige typer antibiotika.

* Man kan få bakterien, hvis man indlægges på et hospital. Her er den de senere år blevet mere udbredt og har spredt sig fra primært østdanske sygehuse til sygehuse over hele landet.

* Bakterien har vist sig svær at bekæmpe på sygehusene. Erfaringerne viser dog, at smitte og udbrud kan stoppes. Det kan blandt andet ske ved screening af risikopatienter og skærpet hygiejne.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/