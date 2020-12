FAKTA: Barer og værtshuse kan blive lukket i Region Hovedstaden

Det kan blive aktuelt at sænke forsamlingsforbuddet i Region Hovedstaden efter stigning i coronasmittetal.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har fredag meddelt på Twitter, at Region Hovedstaden er gået et niveau op i risikoniveauet for smitte med coronavirus.

Region Hovedstaden går op fra niveau 3 til niveau 4, mens landets fire øvrige regioner fortsat ligger i niveau 3.

Det er første gang, at en region ligger så højt, som Region Hovedstaden gør nu.

I niveau 4 kan det blandt andet blive aktuelt at lukke barer og værtshuse, forsamlingsforbuddet kan blive sænket ned til tre personer, og det kan blive aktuelt at skulle bære mundbind generelt i det offentlige rum.

Her er betegnelserne for de fem risikoniveauer:

Niveau 1: Lav og lokal smitte med mulighed for opblussen.

Niveau 2: Lokale og regionale udbrud af smitte, der kan brede sig.

Niveau 3: Udbredt samfundssmitte med potentiale for hurtig acceleration i smittetal.

Niveau 4: Udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene.

Niveau 5: Udbredt samfundssmitte og risiko for at kapaciteten på sygehusene overstiges.

Kilde: coronasmitte.dk

/ritzau/