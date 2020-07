Fakta: Beboerne på de danske plejehjem

* I Danmark bor omkring 41.000 borgere over 65 år på plejehjem.

* 68 procent er kvinder. 32 procent er mænd.

* De er i snit 84 år ved indflytningen.

* I gennemsnit bor ældre på plejehjemmet i to år og otte måneder, men en tredjedel dør inden for et år.

* Halvdelen har en eller flere kroniske sygdomme. To tredjedele er demente.

* De ser lægen dobbelt så ofte og får dobbelt så meget medicin som jævnaldrende. De er også oftere indlagt.

Kilde: Sundheds-og Ældreministeriets "National undersøgelse af forholdene på plejecentre".

/ritzau/