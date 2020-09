FAKTA: Bedre opsporing og mere viden skal hjælpe ordblinde

Nye initiativer for at hjælpe ordblinde ventes at blive sat i gang løbende fra begyndelsen af 2021.

Regeringen har sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale, der skal styrke indsatsen for ordblinde og personer med læse- og skrivevanskeligheder.

Der er afsat 30 millioner kroner til indsatsen. Aftalen fordeler sig over fire mål og ni initiativer, som du kan læse mere om her:

Mål 1: Styrke opsporingen og vejledningen af personer med læse- og skrivevanskeligheder.

* Tidlig målrettet information til forældre og opsporing i forhold til ordblindhed.

* Udvikling af tidligere gruppebaseret screening af elever i risiko for ordblindhed i folkeskolen.

Mål 2: Sikre målrettet indsats for elever med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder.

* Målrettet indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder i folkeskolen.

* Mere viden om, hvordan skoler og kommuner i praksis arbejder med at støtte elever med sprogforståelsesvanskeligheder.

* Mere viden om, hvordan skoler og kommuner allerede arbejder med læseindsatser i små gruppe.

Mål 3: Styrke vejledning for elever med ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder.

* Oprette nationalt forum for læsevejledere og ordblindelærere i folkeskolen og løfte antallet af læsevejledere og ordblindelærer.

Mål 4: Lettere adgang til tilbud i forhold til ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder.

* Lettere adgang til ordblindeefterskole.

* Ensretning af støtte til personer på tværs af SPS og ordblindeundervisning for voksne.

* Mulighed for oprettelse af klasser med forlængede uddannelsesforløb for elever med blandt andet ordblindhed på det gymnasiale område.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

/ritzau/